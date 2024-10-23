В Белгороде впервые в истории давали Брукнера: как это было?

Симфония длится больше часа, но те немногочисленные зрители, что пришли на белгородскую премьеру, наверняка не пожалели. Музыка эта довольно сложна для восприятия, но и не должна вызывать сложности у любителя и не особенного знатока академических произведений. А смена настроений с лирического до маршевого удерживает внимание слушателя с первых до последних минут.