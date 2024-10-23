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Posted 23 октября, 19:33

Published 23 октября, 19:33

Modified 23 октября, 19:35

Updated 23 октября, 19:35

В Белгороде впервые прозвучала «романтическая» симфония Брукнера

В Белгороде впервые в истории давали Брукнера: как это было?

23 октября 2024, 19:33
Фото: bel.ru

В Белгороде впервые прозвучала «романтическая» симфония Брукнера

Сюжет
Новости Белгорода
В белгородской филармонии представили премьеру — четвёртую симфонию австрийского композитора Антона Брукнера. Произведение пришли послушать немного белгородцев — и, наверное, зря.

Антон Брукнер — австрийский композитор 19-го века, отнесённый к школе позднего романтизма. Четвёртая симфония как раз и называется «романтическая», но простой для восприятия назвать её сложно. Даже сам автор, опубликовавший её в 50 лет, после больше десяти лет вносил серьёзные и не очень правки.

Симфония длится больше часа, но те немногочисленные зрители, что пришли на белгородскую премьеру, наверняка не пожалели. Музыка эта довольно сложна для восприятия, но и не должна вызывать сложности у любителя и не особенного знатока академических произведений. А смена настроений с лирического до маршевого удерживает внимание слушателя с первых до последних минут.

Зрителей в зале было немного. Но те, кто пришёл, отблагодарили дирижёра Рашита Нигаматуллина и его оркестр продолжительными аплодисментами. Среди зрителей заметили и бывшего мэра Белгорода Георгия Голикова.

Брукнер в БелгородеБрукнер в Белгороде
Брукнер в Белгороде
Видео: bel.ru.
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