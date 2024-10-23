Страховая компания «Югория» продемонстрировала рост ключевых показателей за 9 месяцев

Posted 23 октября, 06:48
Published 23 октября, 06:48
Modified 23 октября, 06:56
Updated 23 октября, 06:56
Собственный капитал акционерного общества увеличился, составив 14,6 млрд рублей. Его рост на 19% обеспечил доходность на акционерный капитал (ROE) 29,5%. Совокупные активы «Югории» выросли до 49,6 млрд рублей, пишет ТАСС.
Объем страховых выплат, перечисленных клиентам компании в соответствии с условиями более чем 100 тысяч соглашений, за 9 месяцев составил 12,9 млрд рублей. Одной из самых крупных выплаченных сумм стали 190 млн рублей, полученные владельцем утраченного грузового судна.
Что касается корпоративных соглашений, подписанных «Югорией» с ведущими лизинговыми компаниями в текущем году, объемы страхования в этой сфере также выросли. Здесь отмечаются темпы роста на уровне 167%. Компания стала партнером множества крупных лизинговых предприятий, среди которых CARCADE, «Балтийский лизинг», «Европлан», «Интерлизинг», «Сбербанк Лизинг». Условия подписанного с Российской ассоциацией автомобильных дилеров (РОАД) договора подразумевают возможность расширения сфер взаимодействия с автодилерами. То есть позиции «Югории» на рынке автомобильного страхования значительно укрепились. Компания сотрудничает с 540 отечественными автомобильными дилерами.
Также страховая компания занимается планомерным внедрением агентских сервисов. Их количество уверенно стремится к 12 тысячам. По словам гендиректора «Югории» Олега Овсяницкого, компания является уже не только региональной.
«Мы рады отметить, что наши доступные страховые сервисы, традиционно популярные на Урале и в Сибири, также востребованы в Москве, Санкт-Петербурге и центральном регионе страны, где темп роста бизнеса составил 123%», — резюмировал эксперт.