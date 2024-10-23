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Posted 23 октября, 06:48

Published 23 октября, 06:48

Modified 23 октября, 06:56

Updated 23 октября, 06:56

Страховая компания «Югория» продемонстрировала рост ключевых показателей за 9 месяцев

Страховая компания «Югория» продемонстрировала рост ключевых показателей за 9 месяцев

23 октября 2024, 06:48
Фото: 1MI
В этом году за прошедшие 9 месяцев АО «ГСК „Югория“ нарастило ключевые финансовые показатели, а прибыль компании увеличилась на 88% и достигла 3,1 млрд рублей. Объем собранных страховых премий вырос до 26,7 млрд рублей.

Собственный капитал акционерного общества увеличился, составив 14,6 млрд рублей. Его рост на 19% обеспечил доходность на акционерный капитал (ROE) 29,5%. Совокупные активы «Югории» выросли до 49,6 млрд рублей, пишет ТАСС.

Объем страховых выплат, перечисленных клиентам компании в соответствии с условиями более чем 100 тысяч соглашений, за 9 месяцев составил 12,9 млрд рублей. Одной из самых крупных выплаченных сумм стали 190 млн рублей, полученные владельцем утраченного грузового судна.

Что касается корпоративных соглашений, подписанных «Югорией» с ведущими лизинговыми компаниями в текущем году, объемы страхования в этой сфере также выросли. Здесь отмечаются темпы роста на уровне 167%. Компания стала партнером множества крупных лизинговых предприятий, среди которых CARCADE, «Балтийский лизинг», «Европлан», «Интерлизинг», «Сбербанк Лизинг». Условия подписанного с Российской ассоциацией автомобильных дилеров (РОАД) договора подразумевают возможность расширения сфер взаимодействия с автодилерами. То есть позиции «Югории» на рынке автомобильного страхования значительно укрепились. Компания сотрудничает с 540 отечественными автомобильными дилерами.

Также страховая компания занимается планомерным внедрением агентских сервисов. Их количество уверенно стремится к 12 тысячам. По словам гендиректора «Югории» Олега Овсяницкого, компания является уже не только региональной.

«Мы рады отметить, что наши доступные страховые сервисы, традиционно популярные на Урале и в Сибири, также востребованы в Москве, Санкт-Петербурге и центральном регионе страны, где темп роста бизнеса составил 123%», — резюмировал эксперт.

#Общество
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