Страховая компания «Югория» продемонстрировала рост ключевых показателей за 9 месяцев

Что касается корпоративных соглашений, подписанных «Югорией» с ведущими лизинговыми компаниями в текущем году, объемы страхования в этой сфере также выросли. Здесь отмечаются темпы роста на уровне 167%. Компания стала партнером множества крупных лизинговых предприятий, среди которых CARCADE, «Балтийский лизинг», «Европлан», «Интерлизинг», «Сбербанк Лизинг». Условия подписанного с Российской ассоциацией автомобильных дилеров (РОАД) договора подразумевают возможность расширения сфер взаимодействия с автодилерами. То есть позиции «Югории» на рынке автомобильного страхования значительно укрепились. Компания сотрудничает с 540 отечественными автомобильными дилерами.