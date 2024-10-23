Сеть «Пятерочка» многократно увеличила количество «Центров местного сообщества»

Posted 23 октября, 10:18
Published 23 октября, 10:18
Modified 23 октября, 10:39
Updated 23 октября, 10:39
ЦМС представляют собой специальные места в магазинах или на прилегающих территориях, где проводятся различные социальные мероприятия для всех желающих. Основная цель проекта — объединение людей, проживающих в одном доме или районе, а также формирование атмосферы взаимопомощи и обмена. В центре внимания находятся такие аспекты, как добрососедство, благотворительность, здоровый образ жизни, инклюзия, забота о пожилых, творчество, образование, экология и уход за животными. Мероприятия организуются как коммерческими структурами и НКО, так и сотрудниками и гостями сети.
Инициатива была запущена в 2021 году в рамках программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой» при поддержке благотворительных организаций «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории». За три года количество ЦМС выросло с 50 в 7 регионах до 5 000 в 67 субъектах РФ, и на площадках прошло около 20 тысяч мероприятий, которые привлекли 14 миллионов посетителей.
В крупных городах и маленьких селах часто проводятся мероприятия на важные социальные темы, организуемые центрами местного сообщества. Тематика охватывает вопросы здоровья и безопасности, поддержку семей, воспитание детей и популяризацию местной истории. Некоторые из таких мероприятий проводятся постоянно. К примеру, соседские праздники становятся замечательной возможностью завести новые знакомства, весело провести время и обменяться знаниями. В ряде населённых пунктов популярны обмены растениями между соседями. Благодаря этому в магазинах часто появляются живописные зелёные уголки, а у местных жителей возникает желание заняться благоустройством своего района.
В некоторых регионах также создаются клубы по интересам. В Тюмени действует «Дамский клуб», инициированный активной покупательницей для женщин пожилого возраста. Эти женщины регулярно собираются в своём «Центре местного сообщества», чтобы обсудить увлекательные темы, насладиться чаем и освоить что-то новое.
Алина Юхневич, руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка», отметила, что магазин «Пятёрочка» для многих находится рядом, значительно ближе, чем любые другие места, где можно узнать что-то новое или пообщаться с соседями. Центры местного сообщества предоставляют каждому возможность найти дело по душе и завести знакомства, где творчество и дружеские отношения открыты для всех, вне зависимости от возраста и социального положения. Приятно осознавать, что всё больше жителей нашей страны могут участвовать в проекте «Пятерочки» и проявлять свои таланты.
С 1 октября 2024 года к программе присоединились Астраханская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кировская, Кемеровская, Костромская, Курганская, Мурманская, Орловская, Омская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области и Еврейская автономная область, а также Алтайский и Ставропольский края. Кроме того, инициатива реализуется в республиках Кабардино-Балкария, Коми, Мордовия, Северная Осетия — Алания, Хакасия и в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.