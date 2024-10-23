Сеть «Пятерочка» многократно увеличила количество «Центров местного сообщества»

Алина Юхневич, руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка», отметила, что магазин «Пятёрочка» для многих находится рядом, значительно ближе, чем любые другие места, где можно узнать что-то новое или пообщаться с соседями. Центры местного сообщества предоставляют каждому возможность найти дело по душе и завести знакомства, где творчество и дружеские отношения открыты для всех, вне зависимости от возраста и социального положения. Приятно осознавать, что всё больше жителей нашей страны могут участвовать в проекте «Пятерочки» и проявлять свои таланты.