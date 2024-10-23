РЭО: В новых регионах система ТКО переводится на российские стандарты

Posted 23 октября, 11:51
Published 23 октября, 11:51
Modified 23 октября, 11:51
Updated 23 октября, 11:51
Как сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, новые регоператоры на территориях ЛДНР, Запорожья и Херсонской области уже приступили к работе. Они внедряют стандарты Российской Федерации в отрасли обращения с ТКО. В следующем году планируется завершить процесс внедрения института региональных операторов в Луганской Народной Республике.
Летом 2024 года «Экологическому оператору Херсонской области» был присвоен статус регионального оператора, который работает на всей территории региона. Напомним, что население ЛНР составляет более 445 000 человек. В области есть двенадцать полигонов, куда ежемесячно вывозится около 7,5 тысячи тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), пишет rostovgazeta.ru.
С июля 2024 года региональным оператором в Донецкой Народной Республике стало ГУП «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ». В регионе функционирует семь филиалов этой организации. В ДНР проживает 2,2 миллиона человек. Ежемесячно на двадцать девять свалок вывозится пятьдесят пять тысяч тонн мусора.
В июле текущего года ГУП «ЭкологияРесурс» в Запорожской области также получило статус регионального оператора. В Запорожье функционирует три филиала этой организации. Они обслуживают 620 тысяч жителей. Ежемесячно на три действующих полигона поступает около 5,8 тысячи тонн мусора.
Развитие системы обращения с отходами в четырех новых регионах отчасти осуществляется за счет программы социально-экономического развития ЛДНР, Запорожья и Херсонской области (ПСЭР), утвержденной Правительством РФ. Планируется, что эта программа будет действовать до 2030 года. Решение о ее продлении было принято в сентябре 2024 года.
ПСЭР включает в себя проведение мероприятий по проектированию КПР в новых субъектах. Для обеспечения работы всей комплексной системы по обработке отходов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях необходимо создать одиннадцать мусороперерабатывающих объектов. Они должны быть построены в соответствии с утвержденной федеральной схемой обращения с отходами.