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Posted 23 октября, 11:51

Published 23 октября, 11:51

Modified 23 октября, 11:51

Updated 23 октября, 11:51

РЭО: В новых регионах система ТКО переводится на российские стандарты

РЭО: В новых регионах система ТКО переводится на российские стандарты

23 октября 2024, 11:51
Фото: 1MI
Компания «Российский экологический оператор» проводит мониторинг системы обращения с отходами в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Как сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, новые регоператоры на территориях ЛДНР, Запорожья и Херсонской области уже приступили к работе. Они внедряют стандарты Российской Федерации в отрасли обращения с ТКО. В следующем году планируется завершить процесс внедрения института региональных операторов в Луганской Народной Республике.

Летом 2024 года «Экологическому оператору Херсонской области» был присвоен статус регионального оператора, который работает на всей территории региона. Напомним, что население ЛНР составляет более 445 000 человек. В области есть двенадцать полигонов, куда ежемесячно вывозится около 7,5 тысячи тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), пишет rostovgazeta.ru.

С июля 2024 года региональным оператором в Донецкой Народной Республике стало ГУП «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ». В регионе функционирует семь филиалов этой организации. В ДНР проживает 2,2 миллиона человек. Ежемесячно на двадцать девять свалок вывозится пятьдесят пять тысяч тонн мусора.

В июле текущего года ГУП «ЭкологияРесурс» в Запорожской области также получило статус регионального оператора. В Запорожье функционирует три филиала этой организации. Они обслуживают 620 тысяч жителей. Ежемесячно на три действующих полигона поступает около 5,8 тысячи тонн мусора.

Развитие системы обращения с отходами в четырех новых регионах отчасти осуществляется за счет программы социально-экономического развития ЛДНР, Запорожья и Херсонской области (ПСЭР), утвержденной Правительством РФ. Планируется, что эта программа будет действовать до 2030 года. Решение о ее продлении было принято в сентябре 2024 года.

ПСЭР включает в себя проведение мероприятий по проектированию КПР в новых субъектах. Для обеспечения работы всей комплексной системы по обработке отходов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях необходимо создать одиннадцать мусороперерабатывающих объектов. Они должны быть построены в соответствии с утвержденной федеральной схемой обращения с отходами.

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