РЭО: В новых регионах система ТКО переводится на российские стандарты

Развитие системы обращения с отходами в четырех новых регионах отчасти осуществляется за счет программы социально-экономического развития ЛДНР, Запорожья и Херсонской области (ПСЭР), утвержденной Правительством РФ. Планируется, что эта программа будет действовать до 2030 года. Решение о ее продлении было принято в сентябре 2024 года.