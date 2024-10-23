Мужское молоко существует? Почему мужчины не могут кормить грудью

Тем не менее, у некоторых мужчин может наблюдаться выделение молока из сосков. Это состояние известно как галакторея. Оно может возникнуть даже у нерожавших женщин и связано с воздействием определенных медикаментов (например, антидепрессантов и антипсихотиков) или с заболеваниями, такими как хронические болезни почек, которые снижают уровень тестостерона и повышают уровень эстрогена. Из-за недостатка исследований непонятно, можно ли кормить ребёнка мужским молоком, так как оно выделяется в слишком малых количествах и не было проверено на питательность.