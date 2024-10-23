Гладков: белгородские дети смогут провести в «Сириусе» в Сочи ещё одну четверть

Posted 23 октября, 07:37
Published 23 октября, 07:37
Modified 23 октября, 07:39
Updated 23 октября, 07:39
По словам губернатора, недавно он переговорил с руководителем образовательного центра Еленой Шмелевой, и та согласилась оказать помощь.
На данный момент в учебных учреждениях за пределами области находятся более тысячи белгородских школьников.
Летом их вывозили в другие регионы на отдых, подальше от обстрелов. К осени решили не прекращать, а направлять детей туда ещё и на учёбу.
«Конечно, хочется, чтобы они не только получили знания, но и чтобы все взрослые, которые оказываются рядом с ними, помогли им справиться с этой сложной ситуацией, когда они находятся вдали от дома, переживают за своих родителей, вспоминают страшные минуты и часы обстрелов, вой сирен», — подчеркнул глава Белгородской области.