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Posted 23 октября, 07:37

Published 23 октября, 07:37

Modified 23 октября, 07:39

Updated 23 октября, 07:39

Образовательный центр «Сириус» в Сочи

Гладков: белгородские дети смогут провести в «Сириусе» в Сочи ещё одну четверть

23 октября 2024, 07:37
Фото: РБК
Образовательный центр «Сириус» в Сочи
Сюжет
Школьники
Сейчас в образовательном центре города Сочи находятся 158 детей из Белгородской области. Они смогут остаться там подольше, рассказал Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, недавно он переговорил с руководителем образовательного центра Еленой Шмелевой, и та согласилась оказать помощь.

На данный момент в учебных учреждениях за пределами области находятся более тысячи белгородских школьников.

Летом их вывозили в другие регионы на отдых, подальше от обстрелов. К осени решили не прекращать, а направлять детей туда ещё и на учёбу.

«Конечно, хочется, чтобы они не только получили знания, но и чтобы все взрослые, которые оказываются рядом с ними, помогли им справиться с этой сложной ситуацией, когда они находятся вдали от дома, переживают за своих родителей, вспоминают страшные минуты и часы обстрелов, вой сирен», — подчеркнул глава Белгородской области.
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Школьники#Дети#Образование#Отдых#Сочи#Обучение#Сириус
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