Белгородцы стали в три раза чаще искать репетиторов. По каким предметам?

Posted 23 октября, 10:25
Published 23 октября, 10:25
Modified 23 октября, 10:27
Updated 23 октября, 10:27
Больше всего осенью 2024 года спрос вырос на преподавателей обществознания (+410%) и математики (+346%). За спросом выросло и предложение: рынок специалистов по данным предметам увеличился на 49% и 50% соответственно, утверждает Игорь Санников.
В числе популярных предметов также английский (+275%) и русский (+167%) языки, биология (+260%). Чаще стали искать репетиторов по литературе и истории.
Больше свои услуги начали предлагать репетиторы по физике (38%) и истории (47%).
Говоря о ценах — они разнятся. Размер оплаты зависит от опыта каждого отдельного педагога и востребованности предмета.
Например, одно занятие по математике, русскому языку и английскому языку обойдется от 450 рублей в час, а по истории и обществознанию — от 600 рублей в час.
Но в среднем стоимость занятия с репетитором в Белгородской области начинается от 500 рублей в час.
Рынок репетиторов благодаря различным онлайн-платформам становится всё более прозрачным, что очень удобно для родителей. Но при выборе специалиста следует всё равно обращать внимание на количество положительных отзывов и регулярную обратную связь.