Белгородцы стали в три раза чаще искать репетиторов. По каким предметам?

Сюжет ЕГЭ

Осенью количество запросов в поиске репетиторов по Белгородской области значительно выросло. Оно и понятно, ведь многие школьники начинают готовиться к ЕГЭ ещё за год до экзаменов. Руководитель категории «Обучение» на платформе «Авито Услуги» рассказал Бел.Ру, какие предметы наиболее популярны.

Больше всего осенью 2024 года спрос вырос на преподавателей обществознания (+410%) и математики (+346%). За спросом выросло и предложение: рынок специалистов по данным предметам увеличился на 49% и 50% соответственно, утверждает Игорь Санников. В числе популярных предметов также английский (+275%) и русский (+167%) языки, биология (+260%). Чаще стали искать репетиторов по литературе и истории. Больше свои услуги начали предлагать репетиторы по физике (38%) и истории (47%). Говоря о ценах — они разнятся. Размер оплаты зависит от опыта каждого отдельного педагога и востребованности предмета. Например, одно занятие по математике, русскому языку и английскому языку обойдется от 450 рублей в час, а по истории и обществознанию — от 600 рублей в час. Но в среднем стоимость занятия с репетитором в Белгородской области начинается от 500 рублей в час. Рынок репетиторов благодаря различным онлайн-платформам становится всё более прозрачным, что очень удобно для родителей. Но при выборе специалиста следует всё равно обращать внимание на количество положительных отзывов и регулярную обратную связь. По регламенту: белгородской пенсионерке не дали спрятаться в школе во время тревоги Узнать подробнее Читайте также: Прыгают как животные: что приводит детей к квадробике и когда бить тревогу? Издержки удалёнки? Школьники в Белгороде стали учиться лучше Директор белгородской школы получила благодарность от правительства РФ