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Posted 23 октября, 10:25

Published 23 октября, 10:25

Modified 23 октября, 10:27

Updated 23 октября, 10:27

Белгородцы стали в три раза чаще искать репетиторов. По каким предметам?

Белгородцы стали в три раза чаще искать репетиторов. По каким предметам?

23 октября 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
ЕГЭ
Осенью количество запросов в поиске репетиторов по Белгородской области значительно выросло. Оно и понятно, ведь многие школьники начинают готовиться к ЕГЭ ещё за год до экзаменов. Руководитель категории «Обучение» на платформе «Авито Услуги» рассказал Бел.Ру, какие предметы наиболее популярны.

Больше всего осенью 2024 года спрос вырос на преподавателей обществознания (+410%) и математики (+346%). За спросом выросло и предложение: рынок специалистов по данным предметам увеличился на 49% и 50% соответственно, утверждает Игорь Санников.

В числе популярных предметов также английский (+275%) и русский (+167%) языки, биология (+260%). Чаще стали искать репетиторов по литературе и истории.

Больше свои услуги начали предлагать репетиторы по физике (38%) и истории (47%).

Говоря о ценах — они разнятся. Размер оплаты зависит от опыта каждого отдельного педагога и востребованности предмета.

Например, одно занятие по математике, русскому языку и английскому языку обойдется от 450 рублей в час, а по истории и обществознанию — от 600 рублей в час.

Но в среднем стоимость занятия с репетитором в Белгородской области начинается от 500 рублей в час.

Рынок репетиторов благодаря различным онлайн-платформам становится всё более прозрачным, что очень удобно для родителей. Но при выборе специалиста следует всё равно обращать внимание на количество положительных отзывов и регулярную обратную связь.

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