Белгородцы пожаловались на исчезновение радио «Ретро FM» с привычной частоты

По данным сообщества во «ВКонтакте» «Радиоговор», с 1 октября 2024 года радио «Ретро FM» в Белгороде исчезло с частоты 106,3 МГц. На ней теперь вещает радио «Монте-Карло». Станция входит в крупный радиохолдинг Черноземья «Белгородская Медиа Группа».