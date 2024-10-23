Белгородцы пожаловались на исчезновение радио «Ретро FM» с привычной частоты

Posted 23 октября, 14:51
Published 23 октября, 14:51
Modified 23 октября, 14:53
Updated 23 октября, 14:53
Как рассказал один из наших читателей, не так давно с привычной частоты исчезло радио «Ретро FM». Мужчина возмутился, что людей лишили хорошего радио. Журналисты Бел.Ру попытались выяснить, что происходит.
По данным сообщества во «ВКонтакте» «Радиоговор», с 1 октября 2024 года радио «Ретро FM» в Белгороде исчезло с частоты 106,3 МГц. На ней теперь вещает радио «Монте-Карло». Станция входит в крупный радиохолдинг Черноземья «Белгородская Медиа Группа».
Стоит отметить, что холдинг объединяет восемь радиобрендов в Белгороде: Europa Plus, Energy, «Ретро FM», «Комсомольская правда», «Авторадио», «Радио 7 на семи холмах», Comedy Radio.
По информации официального сайта, радио «Монте-Карло» относится к классу премиум. В его эфире звучат иностранные композиции со всего мира. Наряду с музыкой радио предлагает слушателям подборку тематических рубрик о путешествиях, светской жизни, искусстве и персонах.
Вместе с «Ретро FM» с 1 октября на 102.7 МГц исчезло «Радио 7 на семи холмах». Вместо него в эфире белгородцы могут теперь услышать «Радио Ваня».