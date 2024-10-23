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Posted 23 октября, 14:03

Published 23 октября, 14:03

Modified 23 октября, 14:05

Updated 23 октября, 14:05

В среднем белгородцы получают более 50 тысяч рублей в месяц

Белгородская область обогнала по доходам населения соседей по Черноземью

23 октября 2024, 14:03
Фото: Изображение Midjourney
В среднем белгородцы получают более 50 тысяч рублей в месяц
Сюжет
Черноземье
Специалисты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» составили рейтинг российских регионов по уровню доходов населения. Белгородская область показала неплохие результаты. Среди 85 исследуемых субъектов она заняла 15-е место. А что у соседей?

Белгородская область заняла 15-е место среди всех российских регионов по уровню доходов населения, что является самым высоким показателем в Черноземье.

Следом за Белгородской идёт Липецкая область, расположившаяся на 21-й позиции. За ней следуют Курская (28-е место), Воронежская (29-е место) и Тамбовская (58-е место) области.

Среднедушевые доходы белгородцев во втором квартале 2024 года составили 53,1 тысячи рублей в месяц.

Что касается динамики реальных денежных доходов, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 10,3%.

Соотношение доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг (чем больше значение, тем лучше) составило 2,77.

В России во втором квартале 2024 года среднедушевые доходы населения составили 58,2 тысячи рублей в месяц, что на 8,4 тысячи больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В наиболее благополучных с точки зрения материального положения регионах среднедушевые доходы превысили 100 тысяч рублей, в то время как в менее обеспеченных они были значительно ниже.

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