Белгородская область обогнала по доходам населения соседей по Черноземью

Posted 23 октября, 14:03
Published 23 октября, 14:03
Modified 23 октября, 14:05
Updated 23 октября, 14:05
Белгородская область заняла 15-е место среди всех российских регионов по уровню доходов населения, что является самым высоким показателем в Черноземье.
Следом за Белгородской идёт Липецкая область, расположившаяся на 21-й позиции. За ней следуют Курская (28-е место), Воронежская (29-е место) и Тамбовская (58-е место) области.
Среднедушевые доходы белгородцев во втором квартале 2024 года составили 53,1 тысячи рублей в месяц.
Что касается динамики реальных денежных доходов, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 10,3%.
Соотношение доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг (чем больше значение, тем лучше) составило 2,77.
В России во втором квартале 2024 года среднедушевые доходы населения составили 58,2 тысячи рублей в месяц, что на 8,4 тысячи больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В наиболее благополучных с точки зрения материального положения регионах среднедушевые доходы превысили 100 тысяч рублей, в то время как в менее обеспеченных они были значительно ниже.