Белгород захотел завести «анклав» под ИЖС в Белгородском районе

Posted 23 октября, 08:10
Published 23 октября, 08:10
Modified 23 октября, 08:14
Updated 23 октября, 08:14
На очередной сессии Белгородского городского совета подали предложение региональному правительству о передачи земли из собственности областной в муниципальную.
Согласно заявлению депутатов, правительство региона может на безвозмездной основе передать в собственность Белгорода участок в Белгородском районе площадью 2 млн 631 тыс. 478 кв. м. На этой земле можно строить малоэтажные частные дома.
Этот участок не прилегает к Белгороду. Он находится минимум в 6 км от границы города. Сейчас он считается территорией поселения Новая Нелидовка в Белгородском районе. Судя по спутниковым снимкам в онлайн-картах, на этом месте находится просто поле.
Так как участок может использоваться только для строительства частных малоэтажных домов, можно предположить, что этот «анклав» станет очередным жилым микрорайоном, но непонятно, почему развивать его будет именно Белгород. По данным кадастровой карты, соседние земли тоже отдали под строительство ИЖС.