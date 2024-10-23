Белгород захотел завести «анклав» под ИЖС в Белгородском районе

Так как участок может использоваться только для строительства частных малоэтажных домов, можно предположить, что этот «анклав» станет очередным жилым микрорайоном, но непонятно, почему развивать его будет именно Белгород. По данным кадастровой карты, соседние земли тоже отдали под строительство ИЖС.