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Posted 22 октября, 13:24

Published 22 октября, 13:24

Modified 22 октября, 13:26

Updated 22 октября, 13:26

Асфальтовый завод

Вопреки всему: проблемный асфальтзавод под Белгородом снова заработал

22 октября 2024, 13:24
Фото: управление Роспотребнадзора по Белгородской области
Асфальтовый завод

Белгородцы продолжают жаловаться на асфальтосмесительную установку в Майском

Вечно можно смотреть на три вещи: как течёт вода, горит огонь и работает асфальтзавод в посёлке Майский Белгородского района. Это, конечно, завораживает местных жителей, но скорее в негативном смысле. Потому что работать установка не должна.

История с асфальтовым заводом в посёлке Майский Белгородского района, которая тянется с 2021 года, вновь получила продолжение. К сожалению, совсем не то, на какое надеялись местные: установка снова заработала вопреки обещаниям властей в понедельник, 21 октября.

«Администрация Белгородского района заключила с ООО СК „БелГорСтрой“ Магамедяна многочисленные контракты, отписывается и мер не принимает! Тем более не прошло и двух месяцев, как прокуратура вынесла им предостережение!» — пишет один из недовольных жителей.
Видео: страница Вячеслава Гладкова. Работа асфальтосмесительной установки в понедельник, 21 октября

После очередных жалоб на место отправили специалиста для составления акта. Глава администрации Белгородского района Анна Куташова подтвердила, что он функционировал, но сообщила — приостановить его работу быстро не получится.

«Сотрудники комитета по развитию АПК не уполномочены приостанавливать деятельность каких-либо предприятий. Заключение санитарно-защитной зоны утверждает управление Роспотребнадзора, поэтому Вы вправе обратиться по вопросу законности его [завода] функционирования в указанный орган».
Анна Куташова

Роспотребнадзор уже проверял работу установки летом после возмущений жителей. Завод работал днём и ночью, сильно дымил. Люди делились запечатлевшими это фотографиями и видео, но администрация и Роспотребнадзор работу завода отрицали. Разобраться в ситуации обещал губернатор.

Жалобы не прекратились, поэтому в Роспотребнадзоре провели исследования качества воздуха, но никаких превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявили.

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