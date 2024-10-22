Вопреки всему: проблемный асфальтзавод под Белгородом снова заработал

Posted 22 октября, 13:24
Published 22 октября, 13:24
Modified 22 октября, 13:26
Updated 22 октября, 13:26
История с асфальтовым заводом в посёлке Майский Белгородского района, которая тянется с 2021 года, вновь получила продолжение. К сожалению, совсем не то, на какое надеялись местные: установка снова заработала вопреки обещаниям властей в понедельник, 21 октября.
«Администрация Белгородского района заключила с ООО СК „БелГорСтрой“ Магамедяна многочисленные контракты, отписывается и мер не принимает! Тем более не прошло и двух месяцев, как прокуратура вынесла им предостережение!» — пишет один из недовольных жителей.
После очередных жалоб на место отправили специалиста для составления акта. Глава администрации Белгородского района Анна Куташова подтвердила, что он функционировал, но сообщила — приостановить его работу быстро не получится.
«Сотрудники комитета по развитию АПК не уполномочены приостанавливать деятельность каких-либо предприятий. Заключение санитарно-защитной зоны утверждает управление Роспотребнадзора, поэтому Вы вправе обратиться по вопросу законности его [завода] функционирования в указанный орган».
Анна Куташова
Роспотребнадзор уже проверял работу установки летом после возмущений жителей. Завод работал днём и ночью, сильно дымил. Люди делились запечатлевшими это фотографиями и видео, но администрация и Роспотребнадзор работу завода отрицали. Разобраться в ситуации обещал губернатор.
Жалобы не прекратились, поэтому в Роспотребнадзоре провели исследования качества воздуха, но никаких превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявили.