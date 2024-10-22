Вопреки всему: проблемный асфальтзавод под Белгородом снова заработал

Белгородцы продолжают жаловаться на асфальтосмесительную установку в Майском

Вечно можно смотреть на три вещи: как течёт вода, горит огонь и работает асфальтзавод в посёлке Майский Белгородского района. Это, конечно, завораживает местных жителей, но скорее в негативном смысле. Потому что работать установка не должна.