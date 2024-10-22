В селе Репное Белгородской области газифицирована новая школа

Posted 22 октября, 13:31
Published 22 октября, 13:31
Modified 22 октября, 13:33
Updated 22 октября, 13:33
Учебное учреждение рассчитано на 1000 мест. Школа строится в рамках национального проекта «Образование». Проект предусматривает создание учебного пространства с инновационными архитектурными и техническими элементами: амфитеатрами, атриумом и арт-зонами. Также запланированы бассейн, несколько спортивных и актовых залов. Готовность объекта составляет 80%.
«Мы подвели газ к новой автоматизированной блочно-модульной котельной с опережением сроков. Она будет обеспечивать теплом и горячей водой школу. Работы выполнены без отключения потребителей с помощью специализированного оборудования», — отметил главный инженер — заместитель директора филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгород Михаил Покидов.
В перспективе котельная будет отапливать многоквартирные дома, детский сад и другие инфраструктурные объекты в строящемся микрорайоне.
Справка
АО «Газпром газораспределение Белгород» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.