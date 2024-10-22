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Posted 22 октября, 13:31

Published 22 октября, 13:31

Modified 22 октября, 13:33

Updated 22 октября, 13:33

В селе Репное Белгородской области газифицирована новая школа

В селе Репное Белгородской области газифицирована новая школа

22 октября 2024, 13:31
Фото: АО «Газпром газораспределение Белгород»
Специалисты «Газпром газораспределение Белгород» подключили к сетям газоснабжения котельную новой школы в селе Репное Белгородского района.

Учебное учреждение рассчитано на 1000 мест. Школа строится в рамках национального проекта «Образование». Проект предусматривает создание учебного пространства с инновационными архитектурными и техническими элементами: амфитеатрами, атриумом и арт-зонами. Также запланированы бассейн, несколько спортивных и актовых залов. Готовность объекта составляет 80%.

Фото: АО «Газпром газораспределение Белгород»

«Мы подвели газ к новой автоматизированной блочно-модульной котельной с опережением сроков. Она будет обеспечивать теплом и горячей водой школу. Работы выполнены без отключения потребителей с помощью специализированного оборудования», — отметил главный инженер — заместитель директора филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгород Михаил Покидов.

В перспективе котельная будет отапливать многоквартирные дома, детский сад и другие инфраструктурные объекты в строящемся микрорайоне.

Фото: АО «Газпром газораспределение Белгород»

Справка

АО «Газпром газораспределение Белгород» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство и эксплуатацию газопроводов, подключение объектов к системе газоснабжения и техническое обслуживание газового оборудования.

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