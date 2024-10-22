В селе Репное Белгородской области газифицирована новая школа

«Мы подвели газ к новой автоматизированной блочно-модульной котельной с опережением сроков. Она будет обеспечивать теплом и горячей водой школу. Работы выполнены без отключения потребителей с помощью специализированного оборудования», — отметил главный инженер — заместитель директора филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгород Михаил Покидов.