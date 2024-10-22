В селе Репное Белгородской области газифицирована новая школа

Posted 22 октября, 08:16
Published 22 октября, 08:16
Modified 22 октября, 08:18
Updated 22 октября, 08:18
Современное учебное учреждение рассчитано на 1000 мест. Школа строится в рамках нацпроекта «Образование». Это школа нового поколения. В планах создать учебное пространство с инновационными архитектурными и техническими элементами: амфитеатрами, атриумом и арт-зонами. Также предусмотрены бассейн, несколько спортивных и актовых залов. Школа готова на 76%. Полностью завершить работы планируют уже в декабре 2024 года. Подключение к голубому топливу позволит создать комфортные условия для окончания строительства.
«Мы подвели газ к новой автоматизированной блочно-модульной котельной с опережением сроков. Она будет обеспечивать теплом и горячей водой строящуюся школу. Техприсоединение выполнили с помощью нового специализированного оборудования, с помощью которого сотрудники филиала провели работы в короткие сроки, без отключения потребителей», — отметил главный инженер, заместитель директора филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгород Михаил Покидов.
Школа это первый социальный объект, на который будет подаваться тепло от новой котельной. В будущем в новом микрорайоне Наследие котельная будет питать теплоснабжением и жилые дома, и детский сад и другие инфраструктурные объекты.