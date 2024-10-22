В селе Репное Белгородской области газифицирована новая школа

Современное учебное учреждение рассчитано на 1000 мест. Школа строится в рамках нацпроекта «Образование». Это школа нового поколения. В планах создать учебное пространство с инновационными архитектурными и техническими элементами: амфитеатрами, атриумом и арт-зонами. Также предусмотрены бассейн, несколько спортивных и актовых залов. Школа готова на 76%. Полностью завершить работы планируют уже в декабре 2024 года. Подключение к голубому топливу позволит создать комфортные условия для окончания строительства.