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Posted 22 октября, 08:16

Published 22 октября, 08:16

Modified 22 октября, 08:18

Updated 22 октября, 08:18

В селе Репное Белгородской области газифицирована новая школа

В селе Репное Белгородской области газифицирована новая школа

22 октября 2024, 08:16
Фото: АО «Газпром газораспределение Белгород»
Сюжет
Школа
Специалисты АО «Газпром газораспределение Белгород» выполнили техническое присоединение к сетям газоснабжения котельной, которая будет отапливать новую школу в Белгородском районе.

Современное учебное учреждение рассчитано на 1000 мест. Школа строится в рамках нацпроекта «Образование». Это школа нового поколения. В планах создать учебное пространство с инновационными архитектурными и техническими элементами: амфитеатрами, атриумом и арт-зонами. Также предусмотрены бассейн, несколько спортивных и актовых залов. Школа готова на 76%. Полностью завершить работы планируют уже в декабре 2024 года. Подключение к голубому топливу позволит создать комфортные условия для окончания строительства.

Фото: АО «Газпром газораспределение Белгород»

«Мы подвели газ к новой автоматизированной блочно-модульной котельной с опережением сроков. Она будет обеспечивать теплом и горячей водой строящуюся школу. Техприсоединение выполнили с помощью нового специализированного оборудования, с помощью которого сотрудники филиала провели работы в короткие сроки, без отключения потребителей», — отметил главный инженер, заместитель директора филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгород Михаил Покидов.

Школа это первый социальный объект, на который будет подаваться тепло от новой котельной. В будущем в новом микрорайоне Наследие котельная будет питать теплоснабжением и жилые дома, и детский сад и другие инфраструктурные объекты.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Школа#Газопровод#Энергетика#Газификация#Специалисты#Национальный проект#Белгород
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