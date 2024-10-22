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Posted 22 октября, 13:59

Published 22 октября, 13:59

Modified 22 октября, 14:01

Updated 22 октября, 14:01

В Губкине завершился очередной сезон проекта «Дворовый тренер — 2024»

В Губкине завершился очередной сезон проекта «Дворовый тренер — 2024»

22 октября 2024, 13:59
Фото: Фонд "Поколение"
Всероссийский проект уже 12 лет помогает детям и подросткам с пользой проводить летние каникулы. В разных районах горокруга проходят спортивные занятия и игры на специализированных площадках под руководством квалифицированных тренеров.

В этом году 96 тренеров-инструкторов работали на 35 дворовых спортивных площадках: 26 из них — в городе и девять — в сёлах.

«Благодаря проекту любой желающий мог заниматься спортом, получать навыки командной работы и общения, укреплять здоровье и с пользой проводить время. Будем стараться и дальше приобщать детей и взрослых к здоровому образу жизни», — сказал на торжественной церемонии подведения итогов сезона первый заместитель главы администрации Губкинского горокруга Антон Кулев.

На торжественной церемонии были отмечены наиболее активные участники проекта. В частности, фонд «Поколение» подарил 35 музыкальных колонок для проведения занятий на спортивных дворцовых площадках.

Фото: Фонд "Поколение"

Поддержка спортивных инициатив — одна из важных составляющих направлений работы фонда Андрей Скоча. За всё время работы фонда на поддержку спорта в Белгородской области было направлено порядка 200 млн рублей. Так, за восемь лет в округе на средства фонда построено 15 детских спортивно-игровых площадок.

«Фонд „Поколение“ реализует проекты, которые способствуют развитию физической культуры и спорта, помогают сохранить здоровье. Мы строим спортивные площадки на территории Белгородской области, поддерживаем федерации и помогаем развивать детский массовый спорт. Поддерживаем и программу „Дворовый тренер“: благодаря ей ребята занимаются на открытых площадках под руководством опытных тренеров, а дети с особенностями здоровья развиваются и социализируются, общаясь со сверстниками на тренировках», — отметил помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Алексей Мирошник.

Фонд «Поколение» Андрея Скоча помог восстановить памятник жертвам фашизма
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Спорт#Губкин#Детский спорт#Фонд Поколение#Белгород#Физическая культура#Федерации
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