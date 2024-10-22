В Губкине завершился очередной сезон проекта «Дворовый тренер — 2024»

«Фонд „Поколение“ реализует проекты, которые способствуют развитию физической культуры и спорта, помогают сохранить здоровье. Мы строим спортивные площадки на территории Белгородской области, поддерживаем федерации и помогаем развивать детский массовый спорт. Поддерживаем и программу „Дворовый тренер“: благодаря ей ребята занимаются на открытых площадках под руководством опытных тренеров, а дети с особенностями здоровья развиваются и социализируются, общаясь со сверстниками на тренировках», — отметил помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Алексей Мирошник.