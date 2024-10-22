В Белгородскую область из ЛНР везли опасную говядину

Posted 22 октября, 14:47
Published 22 октября, 14:47
Modified 22 октября, 14:49
Updated 22 октября, 14:49
16 октября специалисты ведомства провели досмотр багажа легкового автомобиля на автомобильном посту на границе Белгородской области и ЛНР. В результате они обнаружили 1,5 ц охлаждённой говядины, принадлежащей мужчине, прибывшему из Луганской народной республики.
Груз хотели ввезти на территорию Белгородской области без необходимых ветеринарно-сопроводительных документов, а также с нарушением температурного режима и ветеринарно-санитарных правил.
По итогам работники ведомства решили возвратить груз по месту отправки, а также направили информационное письмо в адрес управления Россельхознадзора по Луганской народной республике для принятия мер реагирования.
Напомним, ранее эксперты Россельхознадзора обнаружили антибиотики в ножках цыплят-бройлеров, сальмонеллу в курином филе, листерии в куриных сердечках.