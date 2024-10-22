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Posted 22 октября, 14:47

Published 22 октября, 14:47

Modified 22 октября, 14:49

Updated 22 октября, 14:49

В Белгородскую область из ЛНР везли опасную говядину

В Белгородскую область из ЛНР везли опасную говядину

22 октября 2024, 14:47
Фото: 1MI
Сюжет
Граница
Партию говядины перевозили без документов. Подробнее рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

16 октября специалисты ведомства провели досмотр багажа легкового автомобиля на автомобильном посту на границе Белгородской области и ЛНР. В результате они обнаружили 1,5 ц охлаждённой говядины, принадлежащей мужчине, прибывшему из Луганской народной республики.

Груз хотели ввезти на территорию Белгородской области без необходимых ветеринарно-сопроводительных документов, а также с нарушением температурного режима и ветеринарно-санитарных правил.

По итогам работники ведомства решили возвратить груз по месту отправки, а также направили информационное письмо в адрес управления Россельхознадзора по Луганской народной республике для принятия мер реагирования.

Напомним, ранее эксперты Россельхознадзора обнаружили антибиотики в ножках цыплят-бройлеров, сальмонеллу в курином филе, листерии в куриных сердечках.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Граница#Россельхознадзор#Мясо#ЛНР#Груз#Белгород#Россельхозадзор
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