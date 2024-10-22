В Белгородском районе построили жилья в пять раз больше, чем в Белгороде

Posted 22 октября, 09:10
Published 22 октября, 09:10
Modified 22 октября, 09:12
Updated 22 октября, 09:12
В сфере строительства жилых домов первое место занял Белгородский район с долей 33,2%, за ним следует Старооскольский округ с 23,2% и Белгород с 6,9%. В общей сложности была введена 431 тысяча квадратных метров жилья.
За первое полугодие 2024 года лидирующие позиции по объёму отгруженной продукции промышленности заняли Старооскольский округ — 31,3%, Губкинский округ — 17,7% и Белгород — 11,5%. В целом было отгружено продукции на 702 млрд рублей, без учёта субъектов малого бизнеса.
В области производства крупного рогатого скота на убой лидирует Грайворонский округ с долей 16,9%. Потом идёт Яковлевский с 14,5% и Красногвардейский район с 11,2%. Всего в регионе было произведено 15 тысяч тонн крупного рогатого скота в живом весе.
В производстве яиц первое место занял Шебекинский округ, второе и третье — Белгородский и Вейделевский районы соответственно. По валовому надою молока: 17,9% у Красногвардейского района, 11,9% — у Корочанского, и 9,8% — у Чернянского.