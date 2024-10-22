В Белгородском районе построили жилья в пять раз больше, чем в Белгороде

В области производства крупного рогатого скота на убой лидирует Грайворонский округ с долей 16,9%. Потом идёт Яковлевский с 14,5% и Красногвардейский район с 11,2%. Всего в регионе было произведено 15 тысяч тонн крупного рогатого скота в живом весе.