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Posted 22 октября, 09:10

Published 22 октября, 09:10

Modified 22 октября, 09:12

Updated 22 октября, 09:12

В Белгородском районе построили жилья в пять раз больше, чем в Белгороде

В Белгородском районе построили жилья в пять раз больше, чем в Белгороде

22 октября 2024, 09:10
Фото: 1MI
Сюжет
Строительство
Как в Белгородской области идут дела с социально-экономическим развитием? Белгородстат представил топ муниципалитетов в разных отраслях.

В сфере строительства жилых домов первое место занял Белгородский район с долей 33,2%, за ним следует Старооскольский округ с 23,2% и Белгород с 6,9%. В общей сложности была введена 431 тысяча квадратных метров жилья.

За первое полугодие 2024 года лидирующие позиции по объёму отгруженной продукции промышленности заняли Старооскольский округ — 31,3%, Губкинский округ — 17,7% и Белгород — 11,5%. В целом было отгружено продукции на 702 млрд рублей, без учёта субъектов малого бизнеса.

В области производства крупного рогатого скота на убой лидирует Грайворонский округ с долей 16,9%. Потом идёт Яковлевский с 14,5% и Красногвардейский район с 11,2%. Всего в регионе было произведено 15 тысяч тонн крупного рогатого скота в живом весе.

В производстве яиц первое место занял Шебекинский округ, второе и третье — Белгородский и Вейделевский районы соответственно. По валовому надою молока: 17,9% у Красногвардейского района, 11,9% — у Корочанского, и 9,8% — у Чернянского.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Строительство#Жилье#Статистика#Яйца#Молоко#Промышленность#Рогатый скот
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