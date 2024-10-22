Уже не нужно? Жители Белгорода и Шебекино не подали заявок на отправку детей в Крым

Posted 22 октября, 07:18
Published 22 октября, 07:18
Modified 22 октября, 07:25
Updated 22 октября, 07:25
На еженедельном оперативном совещании губернатор рассказал, что в 2024 году 13,5 тысяч юных белгородцев смогли побывать в Крыму.
При этом сейчас родители из Белгорода и Шебекино не стремятся отправить своих детей к морю. Желающих нет совсем, сообщили главы муниципалитетов.
Но в Белгородской области спрос на эту программу ещё есть, поэтому квоты перераспределят по другим районам и округам. Особенно в приграничье, где сейчас продолжает сохраняться сложная оперативная обстановка.