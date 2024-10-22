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Posted 22 октября, 07:18

Published 22 октября, 07:18

Modified 22 октября, 07:25

Updated 22 октября, 07:25

За год в Крыму отдохнули 13,5 тысячи детей из Белгородской области

Уже не нужно? Жители Белгорода и Шебекино не подали заявок на отправку детей в Крым

22 октября 2024, 07:18
Фото: Изображение Midjourney

За год в Крыму отдохнули 13,5 тысячи детей из Белгородской области

Сюжет
Дети
С текущего года в Белгородской области стали реализовывать программу по отправке детей за пределы региона. Из-за постоянных обстрелов и атак ВСУ ребят стали временно увозить на отдых, например, в Крым. Но количество заявок сократилось.

На еженедельном оперативном совещании губернатор рассказал, что в 2024 году 13,5 тысяч юных белгородцев смогли побывать в Крыму.

При этом сейчас родители из Белгорода и Шебекино не стремятся отправить своих детей к морю. Желающих нет совсем, сообщили главы муниципалитетов.

Но в Белгородской области спрос на эту программу ещё есть, поэтому квоты перераспределят по другим районам и округам. Особенно в приграничье, где сейчас продолжает сохраняться сложная оперативная обстановка.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Крым#Дети#Квоты
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