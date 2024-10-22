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Posted 22 октября, 17:49

Published 22 октября, 17:49

Modified 22 октября, 17:51

Updated 22 октября, 17:51

Сотрудники ФСБ нашли дома у белгородца 50 кг пригодного к использованию пороха

Сотрудники ФСБ нашли дома у белгородца 50 кг пригодного к использованию пороха

22 октября 2024, 17:49
Фото: 1MI
Сюжет
ФСБ
Сотрудники ФСБ обнаружили у жителя Валуйского района 50 килограммов артиллерийского пороха. Хранить столько взрывчатого вещества запрещено даже в оружейных магазинах.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина приобрел порох неподалёку от своего дома и хранил его с целью последующей продажи. Эксперты подтвердили, что порох был пригоден для использования по назначению.

Валуйский районный суд вынес обвинительный приговор мужчине за незаконные действия, связанные с приобретением, хранением, перевозкой и пересылкой взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 УКРФ).

Приговор вступил в законную силу, и теперь мужчина будет отбывать наказание в тюрьме.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Тюрьма#ФСБ#Порох#Валуйский горокруг#Артиллерия
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