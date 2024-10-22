Сотрудники ФСБ нашли дома у белгородца 50 кг пригодного к использованию пороха

Posted 22 октября, 17:49
Published 22 октября, 17:49
Modified 22 октября, 17:51
Updated 22 октября, 17:51
В ходе расследования выяснилось, что мужчина приобрел порох неподалёку от своего дома и хранил его с целью последующей продажи. Эксперты подтвердили, что порох был пригоден для использования по назначению.
Валуйский районный суд вынес обвинительный приговор мужчине за незаконные действия, связанные с приобретением, хранением, перевозкой и пересылкой взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 УКРФ).
Приговор вступил в законную силу, и теперь мужчина будет отбывать наказание в тюрьме.