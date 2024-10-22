Поезд Деда Мороза: билеты, расписание и маршрут в 2024 году

Posted 22 октября, 12:01
Published 22 октября, 12:01
Modified 22 октября, 12:03
Updated 22 октября, 12:03
С 11 ноября 2024 года РЖД запустит в России поезд Деда Мороза. Передвижения резиденция любимого детьми волшебника и его помощников уже четвёртый год проезжает через всю страну и устраивает детям праздничную программу.
В этот раз у поезда будет 63 двухчасовых остановки в разных городах. Билеты на поезд начнут продавать с 22 октября. Продавать билеты на поезд начнут за 30 суток до его прибытия в город. Приобрести его можно только на сайте РЖД.
В платной программе «Посещение передвижной резиденции Деда Мороза» и «Кукольный театр». В первой ребята пройдут квест «Сказочная деревня», встретятся с Дедом Морозом, попьют чаю с пряником в вагоне-буфете и получат сладкий подарок. Во второй посетят 45-минутное кукольное представление, сладкий подарок и видеопоздравление от дедушки.
Цена на каждую из них для ребёнка от 6 до 13 лет — 2450 рублей, а для ребёнка от 3 до 5 лет (в сопровождении взрослого) — 2950 рублей. Сопровождающему пригодятся:
Побывать в поезде можно будет и без билета. Те, кто не успели его приобрести, смогут посетить вагон-ресторан и сувенирную лавку. В некоторых городах это будет единственная часть программы, так как поезд не простоит там двух часов. Речь о Южно-Сахалинске, Ильинске, Белогорске. Дед Мороз там поприветствует гостей со сцены.
Ознакомиться с маршрутом поезда можно по ссылке. В Белгород он, к сожалению, не заедет.