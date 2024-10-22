Поезд Деда Мороза: билеты, расписание и маршрут в 2024 году

Побывать в поезде можно будет и без билета. Те, кто не успели его приобрести, смогут посетить вагон-ресторан и сувенирную лавку. В некоторых городах это будет единственная часть программы, так как поезд не простоит там двух часов. Речь о Южно-Сахалинске, Ильинске, Белогорске. Дед Мороз там поприветствует гостей со сцены.