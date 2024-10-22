Новые законопроекты по совершенствованию миграционной политики

В Госдуму поступил «пакет» из пяти законопроектов, действие которых направлено на регулирование вопросов в сфере миграции, сообщает сайт Дума ТВ. К примеру, один из документов предлагает признать в качестве отягчающего обстоятельства при совершении преступления факт незаконного нахождения иностранного лица на территории РФ. А за организацию незаконной миграции планируется ввести уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Ответственность коснется и собственников так называемых «резиновых квартир». Им может грозить срок от 2 до 6 лет лишения свободы.