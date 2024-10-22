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Posted 22 октября, 09:07

Published 22 октября, 09:07

Modified 22 октября, 09:09

Updated 22 октября, 09:09

Новые законопроекты по совершенствованию миграционной политики

Новые законопроекты по совершенствованию миграционной политики

22 октября 2024, 09:07
Фото: duma.gov.ru
Государственная Дума РФ приступила к рассмотрению подготовленных депутатами законопроектов в данной сфере.

В Госдуму поступил «пакет» из пяти законопроектов, действие которых направлено на регулирование вопросов в сфере миграции, сообщает сайт Дума ТВ. К примеру, один из документов предлагает признать в качестве отягчающего обстоятельства при совершении преступления факт незаконного нахождения иностранного лица на территории РФ. А за организацию незаконной миграции планируется ввести уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Ответственность коснется и собственников так называемых «резиновых квартир». Им может грозить срок от 2 до 6 лет лишения свободы.

«Мы должны с вами в приоритетном порядке рассмотреть все законопроекты, принятия их ждут наши граждане. Мы с вами поступаем сегодня исключительно в интересах наших избирателей и государства, защищая от жуликов, проходимцев, организаторов незаконной миграции, по-другому их не назовешь. Мы руководствуемся поручением президента навести порядок в этой сфере и, конечно, рассматриваем и поддерживаем законодательные инициативы», — заявил спикер Вячеслав Володин в ходе своего выступления на заседании Госдумы.

В числе предложений, внесенных на рассмотрение, значится повышение ответственности за подделку документов при организации незаконной миграции. Также планируется ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, информирующих о незаконных услугах для мигрантов или предоставляющих их.

Отдельно в обсуждении стоит вопрос о приеме экзаменов на знание русского языка. Право выдавать сертификат иностранным гражданам получат только организации, включенные в перечень, установленный правительством. Таким образом предполагается исключить посредников в данном виде деятельности, а значит искоренить нелегальное получение сертификатов.

По словам Председателя Госдумы Вячеслава Володина, депутаты активно работают над предложениями в сфере миграционного законодательства. Накануне был принят законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками и усыновлением, пишет Телеграм-канал Дума ТВ.

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