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Posted 22 октября, 12:33

Published 22 октября, 12:33

Modified 22 октября, 12:35

Updated 22 октября, 12:35

Новинки российских сериалов 2024 года: от детективов до комедий

Новинки российских сериалов 2024 года: от детективов до комедий

22 октября 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney
Новинки российских сериалов 2024 года: от детективов до комедий
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В этом году вышло немало новинок российского кино, мы расскажем именно о новинках российских сериалов 2024 года.

Собрали разные жанры под разное настроение: от захватывающих детективов до легких комедий. В этой статье вы найдете интересные, яркие и обсуждаемые проекты этого года, которые не оставят вас равнодушными.

Дети перемен (2024)

драма, 18+

Чтобы испытать разные эмоции и остаться под впечатление, стоит посмотреть онлайн «Дети перемен». Криминальная драма рассказывает о трех братьях, Юре, Руслане и Петре, и их матери Флоре, водителе троллейбуса. Несмотря на то, что у них разные отцы, Флора старается создать крепкую семью, объединив своих сыновей. Однако, на дворе 1995 год — время, когда ценности быстро меняются, а криминал проникает во все сферы жизни.

Трасса (2024)

драма, 18+

Чтобы провести время за просмотром качественного российского сериала, стоит обратить внимание на эту недавно вышедшую картину. Исчезновение девушки, загадочные убийства, темные тайны прошлого — все это переплетается в запутанный клубок событий, который держит зрителя в напряжении. В центре сюжета — история Светланы, женщины, которая отправляется на поиски своей пропавшей приемной дочери.

Прелесть (2024)

драма, 18+

История разворачивается вокруг 25-летнего автоугонщика Цыгана, который ищет правду о смерти своего отца, несправедливо обвиненного в краже золотых слитков на местном аффинажном заводе.

Лихие (2024)

криминал, 18+

Действие сериала «Лихие» разворачивается в Хабаровском крае в лихие 90-е, когда преступность захватила многие сферы жизни. Сериал не только рассказывает историю одной семьи, но и погружает зрителя в атмосферу того времени, передавая всю его жестокость и бескомпромиссность.

Игры (2024)

драма, 16+

Увлекательная драма, которая переносит зрителей в атмосферу конца 1970-х годов, в СССР, накануне знаменательного события — Олимпиады-80 в Москве. Сериал рассказывает о подготовке и проведении этого грандиозного спортивного форума, раскрывая закулисные интриги, политические игры и личные драмы людей, вовлеченных в этот масштабный проект.

Многодетство (2024)

комедия, 6+

Если вы хотите отдохнуть от повседневных забот и расслабиться, то стоит посмотреть сериал «Многодетство». Сюжет повествует о жизни большой и дружной семьи Герасимовых. Главный герой, Павел — талантливый архитектор, отец пятерых детей, мечтающий о шестом.

Последний богатырь. Наследие (2024)

приключение, 6+

Сериал «Последний богатырь. Наследие» переносит нас в знакомый волшебный мир Белогорья, спустя двадцать лет после событий, показанных в предыдущих фильмах. У Ивана подрастают две дочери: Марья, унаследовавшая богатырскую силу, и Софья, проявляющая таланты юной колдуньи. Теперь уже их ждут новые приключения.

Внутри убийцы (2024)

детектив, 18+

В центре сюжета оказывается талантливый психолог-профайлер Зоя Волгина, которая обладает уникальной способностью проникать в мысли преступников. В Санкт-Петербурге появляется жестокий убийца. К расследованию этого запутанного дела привлекают Зою Волгину. Ее глубокое знание психологии преступников и интуиция помогают ей приблизиться к раскрытию личности маньяка.

Тень Чикатило (2024)

триллер, 18+

В центре внимания этого нового российского детективного сериала оказывается не сам Чикатило, а другой маньяк, вдохновленный его деятельностью. После поимки и ареста Андрея Чикатило, казалось бы, страшный период массовых убийств остался в прошлом. Однако в Иркутской области появляется новый маньяк, получивший прозвище «ангарский маньяк». Этот преступник оказывается одержим идеей превзойти Чикатило в жестокости и количестве жертв.

Надеемся, что вы выбрали какую новинку российских сериалов 2024 года посмотреть и получили незабываемые впечатления.

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