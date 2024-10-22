Новинки российских сериалов 2024 года: от детективов до комедий

Posted 22 октября, 12:33
Published 22 октября, 12:33
Modified 22 октября, 12:35
Updated 22 октября, 12:35
Собрали разные жанры под разное настроение: от захватывающих детективов до легких комедий. В этой статье вы найдете интересные, яркие и обсуждаемые проекты этого года, которые не оставят вас равнодушными.
драма, 18+
Чтобы испытать разные эмоции и остаться под впечатление, стоит посмотреть онлайн «Дети перемен». Криминальная драма рассказывает о трех братьях, Юре, Руслане и Петре, и их матери Флоре, водителе троллейбуса. Несмотря на то, что у них разные отцы, Флора старается создать крепкую семью, объединив своих сыновей. Однако, на дворе 1995 год — время, когда ценности быстро меняются, а криминал проникает во все сферы жизни.
драма, 18+
Чтобы провести время за просмотром качественного российского сериала, стоит обратить внимание на эту недавно вышедшую картину. Исчезновение девушки, загадочные убийства, темные тайны прошлого — все это переплетается в запутанный клубок событий, который держит зрителя в напряжении. В центре сюжета — история Светланы, женщины, которая отправляется на поиски своей пропавшей приемной дочери.
драма, 18+
История разворачивается вокруг 25-летнего автоугонщика Цыгана, который ищет правду о смерти своего отца, несправедливо обвиненного в краже золотых слитков на местном аффинажном заводе.
криминал, 18+
Действие сериала «Лихие» разворачивается в Хабаровском крае в лихие 90-е, когда преступность захватила многие сферы жизни. Сериал не только рассказывает историю одной семьи, но и погружает зрителя в атмосферу того времени, передавая всю его жестокость и бескомпромиссность.
драма, 16+
Увлекательная драма, которая переносит зрителей в атмосферу конца 1970-х годов, в СССР, накануне знаменательного события — Олимпиады-80 в Москве. Сериал рассказывает о подготовке и проведении этого грандиозного спортивного форума, раскрывая закулисные интриги, политические игры и личные драмы людей, вовлеченных в этот масштабный проект.
комедия, 6+
Если вы хотите отдохнуть от повседневных забот и расслабиться, то стоит посмотреть сериал «Многодетство». Сюжет повествует о жизни большой и дружной семьи Герасимовых. Главный герой, Павел — талантливый архитектор, отец пятерых детей, мечтающий о шестом.
приключение, 6+
Сериал «Последний богатырь. Наследие» переносит нас в знакомый волшебный мир Белогорья, спустя двадцать лет после событий, показанных в предыдущих фильмах. У Ивана подрастают две дочери: Марья, унаследовавшая богатырскую силу, и Софья, проявляющая таланты юной колдуньи. Теперь уже их ждут новые приключения.
детектив, 18+
В центре сюжета оказывается талантливый психолог-профайлер Зоя Волгина, которая обладает уникальной способностью проникать в мысли преступников. В Санкт-Петербурге появляется жестокий убийца. К расследованию этого запутанного дела привлекают Зою Волгину. Ее глубокое знание психологии преступников и интуиция помогают ей приблизиться к раскрытию личности маньяка.
триллер, 18+
В центре внимания этого нового российского детективного сериала оказывается не сам Чикатило, а другой маньяк, вдохновленный его деятельностью. После поимки и ареста Андрея Чикатило, казалось бы, страшный период массовых убийств остался в прошлом. Однако в Иркутской области появляется новый маньяк, получивший прозвище «ангарский маньяк». Этот преступник оказывается одержим идеей превзойти Чикатило в жестокости и количестве жертв.
Надеемся, что вы выбрали какую новинку российских сериалов 2024 года посмотреть и получили незабываемые впечатления.