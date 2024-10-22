Новинки российских сериалов 2024 года: от детективов до комедий

Чтобы испытать разные эмоции и остаться под впечатление, стоит посмотреть онлайн «Дети перемен». Криминальная драма рассказывает о трех братьях, Юре, Руслане и Петре, и их матери Флоре, водителе троллейбуса. Несмотря на то, что у них разные отцы, Флора старается создать крепкую семью, объединив своих сыновей. Однако, на дворе 1995 год — время, когда ценности быстро меняются, а криминал проникает во все сферы жизни.