Не все коты одинаково полезны: у кого находили бешенство в Белгородской области

Posted 22 октября, 14:29
Published 22 октября, 14:29
Modified 22 октября, 14:31
Updated 22 октября, 14:31
21 октября специалисты отдела вирусологии ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаружили положительный результат на бешенство у кота, доставленного из Красногвардейского района. Диагноз подтвердили с помощью аккредитованного метода флуоресцирующих антител.
Всего в 2024 году в Белгородской области зарегистрирован 41 случай бешенства у животных, что на 11 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди заражённых животных 48,8% составляют домашние питомцы (собаки и кошки), 34,1% — дикие животные, 14,6% — сельскохозяйственные животные (КРС, МРС) и один случай заболевания зарегистрирован у крысы.
Эксперты предупреждают, что бешенство представляет собой особо опасную вирусную инфекцию, которая может поразить млекопитающих всех видов. Болезнь неизлечима и смертельна как для человека, так и для животных.
Напомним, ранее жители Белгородского района пожаловались на нападения бродячих собак. Власти пообещали проблему решить.