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Posted 22 октября, 14:29

Published 22 октября, 14:29

Modified 22 октября, 14:31

Updated 22 октября, 14:31

В Белгородской области увеличилось число случаев бешенства у животных

Не все коты одинаково полезны: у кого находили бешенство в Белгородской области

22 октября 2024, 14:29
Фото: 1MI

В Белгородской области увеличилось число случаев бешенства у животных

В области выявили очередной случай бешенства у животного. Всего с начала года зафиксировали 41 больное животное. Подробности сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

21 октября специалисты отдела вирусологии ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаружили положительный результат на бешенство у кота, доставленного из Красногвардейского района. Диагноз подтвердили с помощью аккредитованного метода флуоресцирующих антител.

Всего в 2024 году в Белгородской области зарегистрирован 41 случай бешенства у животных, что на 11 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди заражённых животных 48,8% составляют домашние питомцы (собаки и кошки), 34,1% — дикие животные, 14,6% — сельскохозяйственные животные (КРС, МРС) и один случай заболевания зарегистрирован у крысы.

Эксперты предупреждают, что бешенство представляет собой особо опасную вирусную инфекцию, которая может поразить млекопитающих всех видов. Болезнь неизлечима и смертельна как для человека, так и для животных.

Напомним, ранее жители Белгородского района пожаловались на нападения бродячих собак. Власти пообещали проблему решить.

Какие животные в Белгородской области чаще заражаются бешенством?
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Животные#Бешенство#Лаборатория#Белгород#Россельхозадзор
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