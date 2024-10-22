Не все коты одинаково полезны: у кого находили бешенство в Белгородской области

Всего в 2024 году в Белгородской области зарегистрирован 41 случай бешенства у животных, что на 11 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди заражённых животных 48,8% составляют домашние питомцы (собаки и кошки), 34,1% — дикие животные, 14,6% — сельскохозяйственные животные (КРС, МРС) и один случай заболевания зарегистрирован у крысы.