bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 16:50

Published 22 октября, 16:50

Modified 22 октября, 16:52

Updated 22 октября, 16:52

Можно ли белгородцам прятаться в школах во время ракетной опасности?

Можно ли белгородцам прятаться в школах во время ракетной опасности?

22 октября 2024, 16:50
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Губернатор
Жители областного центра пожаловались на то, что во время ракетной опасности охранник образовательного учреждения выгонял родителей на улицу. На обращение ответил губернатор Вячеслав Гладков.

К главе региона обратилась белгородка Анастасия. Она рассказала, что 22 октября бабушка забирала внука из лицея №9, и в этом время началась тревога.

Возле школы стоит одно укрытие. Оно было переполнено. Много родителей забирают детей. Бабушка и одна женщина побежали в лицей спрятаться. На них начала кричать охранник, чтобы они ушли, а то администрация будет ругать. Куда родителям прятаться? На каком основании выгоняют из школы?
Анастасия

Гладков ответил, что, когда начинается ракетная опасность, недопустимо не давать возможность укрыться людям.

Почему мы не пускаем взрослых на территорию школ? Понимаем, что 30 км до границы, угроза совершения террористических актов в отношении детей велика. Мы не можем этого допустить. Есть второй аспект. Мы договаривались с директорами школ, что распределяем по времени выход детей, чтобы родители не скапливались на входе. Два аспекта. Берём в работу.
Вячеслав Гладков
Проросшие мешки у укрытий и пейзаж: в Белгороде неожиданно наступила осень
Узнать подробнее
Читайте также:
Куда сходить в Белгороде, если не в укрытие: карта туалетов городаНе только туалет и место для свиданий: белгородские укрытия превратились в ночлежкиДля чего в Белгороде нумеруют укрытия?
#Кристина Семенчук#Губернатор#Школа#Охранник#Власть#Белгород#Ракетная опасность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика