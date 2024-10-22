Можно ли белгородцам прятаться в школах во время ракетной опасности?

Posted 22 октября, 16:50
Published 22 октября, 16:50
Modified 22 октября, 16:52
Updated 22 октября, 16:52
К главе региона обратилась белгородка Анастасия. Она рассказала, что 22 октября бабушка забирала внука из лицея №9, и в этом время началась тревога.
Возле школы стоит одно укрытие. Оно было переполнено. Много родителей забирают детей. Бабушка и одна женщина побежали в лицей спрятаться. На них начала кричать охранник, чтобы они ушли, а то администрация будет ругать. Куда родителям прятаться? На каком основании выгоняют из школы?
Анастасия
Гладков ответил, что, когда начинается ракетная опасность, недопустимо не давать возможность укрыться людям.
Почему мы не пускаем взрослых на территорию школ? Понимаем, что 30 км до границы, угроза совершения террористических актов в отношении детей велика. Мы не можем этого допустить. Есть второй аспект. Мы договаривались с директорами школ, что распределяем по времени выход детей, чтобы родители не скапливались на входе. Два аспекта. Берём в работу.
Вячеслав Гладков