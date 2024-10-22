Глава РЭО раскрыл детали строительства мусоросортировочного комплекса в Дагестане

Как сообщает newstracker.ru, ссылаясь на комментарий гендиректора ППК «РЭО», в регионе на сегодняшний день строятся три новых предприятия отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В их число вошел и мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе, который построен уже на 58%. Когда он будет готов к эксплуатации, то сможет обрабатывать 200 тысяч тонн в год, а утилизировать — 111 тысяч тонн.