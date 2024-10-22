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Posted 22 октября, 15:57

Published 22 октября, 15:57

Modified 22 октября, 15:57

Updated 22 октября, 15:57

Глава РЭО раскрыл детали строительства мусоросортировочного комплекса в Дагестане

Глава РЭО раскрыл детали строительства мусоросортировочного комплекса в Дагестане

22 октября 2024, 15:57
Фото: Пресс-служба правительства Дагестана
Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев совершил рабочую поездку в Республику Дагестан 22 октября, чтобы ознакомиться с промежуточными результатами строительства мусоросортировочного комплекса в Дербентском районе региона.

Как сообщает newstracker.ru, ссылаясь на комментарий гендиректора ППК «РЭО», в регионе на сегодняшний день строятся три новых предприятия отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В их число вошел и мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе, который построен уже на 58%. Когда он будет готов к эксплуатации, то сможет обрабатывать 200 тысяч тонн в год, а утилизировать — 111 тысяч тонн.

Предприятию выдано положительное заключение главной государственной экспертизы (ГГЭ). В данный момент уже стартовали работы по установке базового технологического оборудования, также начался монтаж кровельной конструкции комплекса.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов оценил темпы строительства объекта в рамках рабочей встречи. Он отметил, что сейчас становится понятно, каков будет итог строительства предприятия по обращению с отходами. Данный комплекс начнет обслуживать южную зону региона. Благодаря передовому оснащению и высокой производительности объект сможет обеспечить полный цикл движения отходов, образующихся на обозначенной территории. Меликов подчеркнул, что вся техника и оборудование, требующиеся для оснащения комплекса, законтрактованы, большая часть уже прибыла на стройплощадку.

По плану новое предприятие должно заработать в первом полугодии грядущего года.

#Общество
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