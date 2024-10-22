Глава РЭО раскрыл детали строительства мусоросортировочного комплекса в Дагестане

Posted 22 октября, 15:57
Published 22 октября, 15:57
Modified 22 октября, 15:57
Updated 22 октября, 15:57
Как сообщает newstracker.ru, ссылаясь на комментарий гендиректора ППК «РЭО», в регионе на сегодняшний день строятся три новых предприятия отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В их число вошел и мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе, который построен уже на 58%. Когда он будет готов к эксплуатации, то сможет обрабатывать 200 тысяч тонн в год, а утилизировать — 111 тысяч тонн.
Предприятию выдано положительное заключение главной государственной экспертизы (ГГЭ). В данный момент уже стартовали работы по установке базового технологического оборудования, также начался монтаж кровельной конструкции комплекса.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов оценил темпы строительства объекта в рамках рабочей встречи. Он отметил, что сейчас становится понятно, каков будет итог строительства предприятия по обращению с отходами. Данный комплекс начнет обслуживать южную зону региона. Благодаря передовому оснащению и высокой производительности объект сможет обеспечить полный цикл движения отходов, образующихся на обозначенной территории. Меликов подчеркнул, что вся техника и оборудование, требующиеся для оснащения комплекса, законтрактованы, большая часть уже прибыла на стройплощадку.
По плану новое предприятие должно заработать в первом полугодии грядущего года.