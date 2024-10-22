bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 17:41

Published 22 октября, 17:41

Modified 22 октября, 17:41

Updated 22 октября, 17:41

Глава РЭО Буцаев и Сергей Меликов обсудили развитие инфраструктуры ТКО в Дагестане

Глава РЭО Буцаев и Сергей Меликов обсудили развитие инфраструктуры ТКО в Дагестане

22 октября 2024, 17:41
Фото: 1MI
В ходе встречи гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев обсудил с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым региональные проблемы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Согласно заявлению главы РЭО, с 2021 года в республике реализуются мероприятия по организации современной системы обращения с ТКО, которая должна работать в рамках актуальных законодательных требований. В соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО в регионе возводятся три комплекса по сортировке мусора и три полигона, включающие объекты утилизации. В совокупности их мощность достигает: по обработке — 950 тысяч тонн в год, по утилизации — 528 тысяч тонн в год, по захоронению — 570 тысяч тонн в год, причем общий объем мощностей, одномоментно строящихся в одном регионе РФ, является самым большим в стране.

Правительство Дагестана и ООО «Республиканский экологический оператор» подписали концессионные соглашения о строительстве шести объектов в сфере обращения с ТКО в 2022 году, пишет newstracker.ru.

Республика Дагестан вошла в число субъектов, первыми получивших субсидию из федерального бюджета в 2022 и 2023 годах в соответствии с Правилами № 1222 от Минприроды РФ. Ее объем в общей сложности составил 8,4 млрд рублей. Субсидирование позволило республике приступить к строительству в минимальные сроки после выхода проектно-сметной документации из госэкспертизы.

По словам главы региона Сергея Меликова, данный общественный проект востребован и стратегически важен для Дагестана. Он напомнил, что в 2019 году в республике действовало всего два полигона, способных принять 400 тонн отходов из ежегодно образующегося миллиона тонн. Остальные ТКО можно было наблюдать в различных локациях горного Дагестана. «Для разрешения этой ситуации нужно было стратегическое решение. Мы создали республиканскую компанию, финансовая работа сопровождается федеральным казначейством», — поделился глава республики.

Кроме того, Сергей Меликов подчеркнул важную роль российского правительства в поддержке мероприятий по формированию инфраструктуры обращения с ТКО в Дагестане и отметил значимость методической помощи Минприроды России, а также технической поддержки и сопровождения РЭО.

В настоящее время на объектах ведутся строительно-монтажные работы. Объект размещения в Карабудахкентском районе должны ввести в эксплуатацию уже в этом году, а три мусоросортировочных комплекса и два объекта размещения в Дербентском и Хасавюртовском районах заработают в следующем году.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика