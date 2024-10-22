Глава РЭО Буцаев и Сергей Меликов обсудили развитие инфраструктуры ТКО в Дагестане

Согласно заявлению главы РЭО, с 2021 года в республике реализуются мероприятия по организации современной системы обращения с ТКО, которая должна работать в рамках актуальных законодательных требований. В соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО в регионе возводятся три комплекса по сортировке мусора и три полигона, включающие объекты утилизации. В совокупности их мощность достигает: по обработке — 950 тысяч тонн в год, по утилизации — 528 тысяч тонн в год, по захоронению — 570 тысяч тонн в год, причем общий объем мощностей, одномоментно строящихся в одном регионе РФ, является самым большим в стране.