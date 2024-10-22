Гладков: 2,5 тысячи вызовов скорой сопровождались диспетчерами

С начала лета диспетчеры помогли оказать первую помощь в 2500 случаях. Из них 329 требовали проведения сердечно-лёгочной реанимации, а 560 касались различных травм и кровотечений. В том числе речь идёт о ранениях, полученных в результате обстрелов.