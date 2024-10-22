Гладков: 2,5 тысячи вызовов скорой сопровождались диспетчерами

Posted 22 октября, 11:18
Published 22 октября, 11:18
Modified 22 октября, 11:20
Updated 22 октября, 11:20
С начала лета диспетчеры помогли оказать первую помощь в 2500 случаях. Из них 329 требовали проведения сердечно-лёгочной реанимации, а 560 касались различных травм и кровотечений. В том числе речь идёт о ранениях, полученных в результате обстрелов.
За первые 12 минут после интенсивного удара по Белгороду 30 августа на Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило множество вызовов с места происшествия. Диспетчеры консультировали очевидцев по поводу оказания первой помощи 11 пострадавшим. Удалось, например, остановить артериальные кровотечения, что фактически спасло их жизни.
А в начале октября поступил вызов о женщине без сознания, которой затем в течение 16 минут при поддержке диспетчера проводили сердечно-лёгочную реанимацию. Когда бригада медиков приехала, у пациентки уже восстановилось спонтанное дыхание.