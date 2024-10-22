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Posted 22 октября, 11:18

Published 22 октября, 11:18

Modified 22 октября, 11:20

Updated 22 октября, 11:20

Белгородская область — первая, где диспетчеры скорой помогают оказывать помощь

Гладков: 2,5 тысячи вызовов скорой сопровождались диспетчерами

22 октября 2024, 11:18
Фото: 1MI

Белгородская область — первая, где диспетчеры скорой помогают оказывать помощь

Сюжет
Скорая помощь
Белгородская область стала первым регионом России, где был реализован проект по диспетчерскому сопровождению вызовов скорой помощи. Скольким людям удалось помочь за это время, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

С начала лета диспетчеры помогли оказать первую помощь в 2500 случаях. Из них 329 требовали проведения сердечно-лёгочной реанимации, а 560 касались различных травм и кровотечений. В том числе речь идёт о ранениях, полученных в результате обстрелов.

За первые 12 минут после интенсивного удара по Белгороду 30 августа на Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило множество вызовов с места происшествия. Диспетчеры консультировали очевидцев по поводу оказания первой помощи 11 пострадавшим. Удалось, например, остановить артериальные кровотечения, что фактически спасло их жизни.

А в начале октября поступил вызов о женщине без сознания, которой затем в течение 16 минут при поддержке диспетчера проводили сердечно-лёгочную реанимацию. Когда бригада медиков приехала, у пациентки уже восстановилось спонтанное дыхание.

Диспетчеры скорой помогли спасти 11 человек при обстреле Белгорода 30 августа
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