Экоактивисты «Сибагро» в Старом Осколе посадили свыше 100 растений возле спортшколы

Posted 22 октября, 11:04
Published 22 октября, 11:04
Modified 22 октября, 11:12
Updated 22 октября, 11:12
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Золотые перчатки» после недавнего масштабного обновления стал привлекать внимание не только своей внутренней обстановкой, но и внешним видом. Помощь в благоустройстве прилегающей территории оказали сотрудники компании «Сибагро». Они занимались очисткой клумб, выгрузкой чернозёма и мульчи, а также высаживали около 100 декоративных растений, включая можжевельник, рябину, шалфей, барбарис, мискантус и стефанандру.
— Это не только наш вклад в озеленение, но и ключевой шаг к формированию полноценной и чистой окружающей среды для будущих поколений, — отметил Иван Поваляев, директор спортшколы олимпийского резерва «Золотые перчатки». — Эти растения будут радовать детей, создавая комфортную и здоровую атмосферу для занятий спортом и активного отдыха.
Озеленение территорий в Старом Осколе является частью масштабной инициативы под названием «Переходим на зелёное». Эта программа охватывает такие города, как Улан-Удэ, Новосибирск, Томск, Кемерово и Екатеринбург. В рамках проекта применяются экологические методы производства, осуществляется благоустройство общественных пространств и поддерживается охрана окружающей природы. В Белгородской области уже на протяжении трёх лет активно высаживаются деревья и кустарники вблизи производственных объектов, а также в населённых пунктах.
За три года реализации программы «Переходим на зелёное» сотрудники белгородского свинокомплекса высадили более тысячи плодовых деревьев и кустарников, многие из которых уже начали приносить плоды летом прошлого года.