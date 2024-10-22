Экоактивисты «Сибагро» в Старом Осколе посадили свыше 100 растений возле спортшколы

Озеленение территорий в Старом Осколе является частью масштабной инициативы под названием «Переходим на зелёное». Эта программа охватывает такие города, как Улан-Удэ, Новосибирск, Томск, Кемерово и Екатеринбург. В рамках проекта применяются экологические методы производства, осуществляется благоустройство общественных пространств и поддерживается охрана окружающей природы. В Белгородской области уже на протяжении трёх лет активно высаживаются деревья и кустарники вблизи производственных объектов, а также в населённых пунктах.