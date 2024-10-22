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Posted 22 октября, 11:04

Published 22 октября, 11:04

Modified 22 октября, 11:12

Updated 22 октября, 11:12

Экоактивисты «Сибагро» в Старом Осколе посадили свыше 100 растений возле спортшколы

Экоактивисты «Сибагро» в Старом Осколе посадили свыше 100 растений возле спортшколы

22 октября 2024, 11:04
Фото: «Сибагро»
Мероприятие состоялось в рамках общегородской уборки. В нем приняли участие специалисты свинокомплекса «Сибагро» и спортсмены из школы олимпийского резерва «Золотые перчатки».

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Золотые перчатки» после недавнего масштабного обновления стал привлекать внимание не только своей внутренней обстановкой, но и внешним видом. Помощь в благоустройстве прилегающей территории оказали сотрудники компании «Сибагро». Они занимались очисткой клумб, выгрузкой чернозёма и мульчи, а также высаживали около 100 декоративных растений, включая можжевельник, рябину, шалфей, барбарис, мискантус и стефанандру.

— Это не только наш вклад в озеленение, но и ключевой шаг к формированию полноценной и чистой окружающей среды для будущих поколений, — отметил Иван Поваляев, директор спортшколы олимпийского резерва «Золотые перчатки». — Эти растения будут радовать детей, создавая комфортную и здоровую атмосферу для занятий спортом и активного отдыха.

Фото: «Сибагро»

Озеленение территорий в Старом Осколе является частью масштабной инициативы под названием «Переходим на зелёное». Эта программа охватывает такие города, как Улан-Удэ, Новосибирск, Томск, Кемерово и Екатеринбург. В рамках проекта применяются экологические методы производства, осуществляется благоустройство общественных пространств и поддерживается охрана окружающей природы. В Белгородской области уже на протяжении трёх лет активно высаживаются деревья и кустарники вблизи производственных объектов, а также в населённых пунктах.

За три года реализации программы «Переходим на зелёное» сотрудники белгородского свинокомплекса высадили более тысячи плодовых деревьев и кустарников, многие из которых уже начали приносить плоды летом прошлого года.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Программа#Уборка#Спортшкола#Белгород#Золотые перчатки#Сибагро
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