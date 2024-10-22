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Posted 22 октября, 12:05

Published 22 октября, 12:05

Modified 22 октября, 12:29

Updated 22 октября, 12:29

Беременность и роды: в чем преимущества ОМС в РФ перед мировыми аналогами

Беременность и роды: в чем преимущества ОМС в РФ перед мировыми аналогами

22 октября 2024, 12:05
Фото: 1MI
В России вопросы, касающиеся здоровья будущих матерей и новорожденных, являются приоритетными. Все стадии беременности, роды и последующее наблюдение за ребенком полностью покрываются системой обязательного медицинского страхования (ОМС).

Журналисты издания «Комсомольская правда» провели сравнение доступности медицинской помощи для будущей матери и ребенка в России и за рубежом.

В России женщины, ожидающие пополнения в семье, могут встать на учет на ранних сроках беременности, что позволяет им следить за своим состоянием здоровья и получать пособия от государства. В среднем размеры ежемесячной выплаты для тех, кто встает на учет до 12 недель, составляют около 16 800 рублей, пишет newsnn.ru.

В рамках ОМС беременные женщины имеют возможность бесплатно проходить обследования у различных специалистов, включая гинекологов, терапевтов и стоматологов. Также предусмотрено проведение трех ультразвуковых исследований и комплекса обязательных анализов. Оплата за роды не требуется. С 1 февраля 2024 года родители смогут получать материнский капитал в размере 631 тысячи рублей на первого ребенка и дополнительно 202 тысячи на второго.

Для сравнения: в США стоимость родов в среднем составляет около 2000 долларов, при этом доступ к качественной медицинской помощи ограничивается страховыми программами, которые не всегда покрывают все затраты. В других странах ситуация различна: в Китае существует система ОМС, однако расходы на роды могут достигать 271 000 рублей, так как каждая провинция сама решает, какие услуги для беременных предоставляются бесплатно, а какие — нет.

В Великобритании же роды и послеродовое наблюдение финансируются за счет государственных средств, на что ежегодно выделяется 10% бюджета. Во Франции государство покрывает лишь 70% медицинских услуг, а оставшиеся расходы ложатся на семьи. В Объединенных Арабских Эмиратах наличие бесплатных услуг зависит от типа страховки; если роженица забеременела вне брака или старше, чем указано в страховке, ей не предоставляется бесплатная помощь. В Индии большая часть населения прибегает к частным медицинским услугам, в то время как для наименее обеспеченных слоев разработана система страхования.

В России вопрос борьбы с бесплодием по-прежнему остается важным. С 2013 года экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) стало доступно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), и с тех пор было проведено свыше 800 тысяч процедур. В 2023 году было выполнено 108 700 ЭКО.

С этого года полис ОМС позволяет женщинам и мужчинам, желающим стать родителями, пройти обследование на репродуктивное здоровье.

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