Беременность и роды: в чем преимущества ОМС в РФ перед мировыми аналогами

В Великобритании же роды и послеродовое наблюдение финансируются за счет государственных средств, на что ежегодно выделяется 10% бюджета. Во Франции государство покрывает лишь 70% медицинских услуг, а оставшиеся расходы ложатся на семьи. В Объединенных Арабских Эмиратах наличие бесплатных услуг зависит от типа страховки; если роженица забеременела вне брака или старше, чем указано в страховке, ей не предоставляется бесплатная помощь. В Индии большая часть населения прибегает к частным медицинским услугам, в то время как для наименее обеспеченных слоев разработана система страхования.