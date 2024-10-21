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Posted 21 октября, 08:30

Published 21 октября, 08:30

Modified 21 октября, 08:32

Updated 21 октября, 08:32

Запускается киберспортивный турнир по дисциплине Standoff 2

Запускается киберспортивный турнир по дисциплине Standoff 2

21 октября 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Киберспорт
В январе 2025 года в рамках форума FINOPOLIS 2024 пройдёт турнир Rush VTB Cup по дисциплине Standoff 2.

Он будет состоять из двух онлайн турниров для команд разного уровня — любительского и профессионального, а завершится гранд-финалом в LAN-формате между финалистами каждого турнира, также в турнире примут участие популярные стримеры, которые станут участниками шоу-матчей между медийными командами — сообщили организаторы ВТБ и киберспортивный холдинг ESforce.

«Сегодня компании сближаются для решения общих задач. Такой формат сотрудничества может дать сильный синергический эффект, поэтому мы приняли участие в организации этого турнира. Мы нацелены на привлечение молодой, прогрессивной аудитории: регулярно проводим хакатоны и участвуем в спецпроектах для молодежи. Киберспортивный турнир — это логичное продолжение нашего курса. Мы сознательно сделали два направления — любители и профессионалы, чтобы принять участие и попробовать свои силы могли ребята в независимости от уровня подготовки», — рассказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ.

«Мы очень рады, что такой крупный банк готов активно включиться в развитие киберспортивной индустрии. В таком сотрудничестве мы видим большие перспективы и потенциал для еще большей популяризации игрового спорта в СНГ», — комментирует Александр Галустьян, исполнительный директор ESforce.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Турнир#Молодежь#Белгород#Киберспорт#Популяризация
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