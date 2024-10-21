Запускается киберспортивный турнир по дисциплине Standoff 2

Posted 21 октября, 08:30
Published 21 октября, 08:30
Modified 21 октября, 08:32
Updated 21 октября, 08:32
Он будет состоять из двух онлайн турниров для команд разного уровня — любительского и профессионального, а завершится гранд-финалом в LAN-формате между финалистами каждого турнира, также в турнире примут участие популярные стримеры, которые станут участниками шоу-матчей между медийными командами — сообщили организаторы ВТБ и киберспортивный холдинг ESforce.
«Сегодня компании сближаются для решения общих задач. Такой формат сотрудничества может дать сильный синергический эффект, поэтому мы приняли участие в организации этого турнира. Мы нацелены на привлечение молодой, прогрессивной аудитории: регулярно проводим хакатоны и участвуем в спецпроектах для молодежи. Киберспортивный турнир — это логичное продолжение нашего курса. Мы сознательно сделали два направления — любители и профессионалы, чтобы принять участие и попробовать свои силы могли ребята в независимости от уровня подготовки», — рассказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ.
«Мы очень рады, что такой крупный банк готов активно включиться в развитие киберспортивной индустрии. В таком сотрудничестве мы видим большие перспективы и потенциал для еще большей популяризации игрового спорта в СНГ», — комментирует Александр Галустьян, исполнительный директор ESforce.