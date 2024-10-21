Запускается киберспортивный турнир по дисциплине Standoff 2

«Сегодня компании сближаются для решения общих задач. Такой формат сотрудничества может дать сильный синергический эффект, поэтому мы приняли участие в организации этого турнира. Мы нацелены на привлечение молодой, прогрессивной аудитории: регулярно проводим хакатоны и участвуем в спецпроектах для молодежи. Киберспортивный турнир — это логичное продолжение нашего курса. Мы сознательно сделали два направления — любители и профессионалы, чтобы принять участие и попробовать свои силы могли ребята в независимости от уровня подготовки», — рассказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ.