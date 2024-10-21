bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 07:57

Published 21 октября, 07:57

Modified 21 октября, 07:59

Updated 21 октября, 07:59

Управление по выплатам пострадавшим может появиться в Белгородской области

Управление по выплатам пострадавшим может появиться в Белгородской области

21 октября 2024, 07:57
Фото: bel.ru
Сюжет
Губернатор
О возможности создания управления для контроля за компенсациями пострадавшим от обстрелов в Белгородской области рассказал Вячеслав Гладков, поскольку министерство строительства региона, ответственное за эти выплаты, не справляется с объёмом работ. Новый орган способен лучше координировать процесс.

Отдельное управление для контроля выплат пострадавшим из-за обстрелов предлагает создать Вячеслав Гладков. Об этом рассказал губернатор на оперативном совещании правительства Белгородской области перед рассказом о мужчине, который требует вставить окна в недострой.

Сейчас отвечающие за выплаты и их контроль не справляются, в частности — министерство строительства Белгородской области, которое занимается выплатами тем, кто потерял жилье или оно было повреждено. Такой объём работ просто не рассчитан на это ведомство.

Через два дня, в среду 23 октября, этот вопрос дополнительно рассмотрят. Цель — улучшенная координация выплат и компенсаций.

«Понимаю, что формировать реестры, заниматься стройкой и контролировать самих себя — это не одно и то же», — подчеркнул глава региона.
В белгородские больницы обратились женщина и 13-летний мальчик, раненные 19 октября
Узнать подробнее
Читайте также:
Рано утром Белгород попал под обстрел, есть пострадавшая: что известно о последствияхПрямое попадание в детскую комнату: новые подробности обстрела Белгорода
#Алёна Мальцева#Белгородская область#Губернатор#Оперативное совещание#Компенсации#Белгород#Министерство строительства
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика