Управление по выплатам пострадавшим может появиться в Белгородской области

Posted 21 октября, 07:57
Published 21 октября, 07:57
Modified 21 октября, 07:59
Updated 21 октября, 07:59
Отдельное управление для контроля выплат пострадавшим из-за обстрелов предлагает создать Вячеслав Гладков. Об этом рассказал губернатор на оперативном совещании правительства Белгородской области перед рассказом о мужчине, который требует вставить окна в недострой.
Сейчас отвечающие за выплаты и их контроль не справляются, в частности — министерство строительства Белгородской области, которое занимается выплатами тем, кто потерял жилье или оно было повреждено. Такой объём работ просто не рассчитан на это ведомство.
Через два дня, в среду 23 октября, этот вопрос дополнительно рассмотрят. Цель — улучшенная координация выплат и компенсаций.
«Понимаю, что формировать реестры, заниматься стройкой и контролировать самих себя — это не одно и то же», — подчеркнул глава региона.