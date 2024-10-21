Светит ПТУ? Школьники боятся сдавать ЕГЭ по новым правилам

Новые правила поступления в высшие учебные заведения могут подорвать финансовое состояние родителей, которым придётся тратить на репетиторов как минимум на 25% больше из-за ещё одного дополнительного экзамена ГИА. За год занятий с репетитором можно потратить до 120 тыс. рублей, если заниматься хотя бы раз в неделю. При этом ежемесячно придется отдавать 10 тыс. Если нужен репетитор не по одному предмету, а по всем четырем, то на подготовку одиннадцатиклассника придётся выделить половину зарплаты.