Светит ПТУ? Школьники боятся сдавать ЕГЭ по новым правилам

Posted 21 октября, 12:50
Published 21 октября, 12:50
Modified 21 октября, 12:52
Updated 21 октября, 12:52
Те, кто собирается поступать в 2025 году, могут расслабиться. Новые правила поступления в вузы на вас не повлияют, заверяет министр образования. В этом году изменения будут незначительными. Однако тем, кто планирует поступать в 2026 году, не повезло — им придется сдавать четыре экзамена ГИА вместо трёх.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заверил на совещании с президентом, что радикальных изменений в порядке поступления в вузы не предвидится. Тем, кто собирается поступать в текущем году, нет смысла волноваться. Можно готовиться по уже знакомым правилам.
Однако абитуриенты следующего года не столь удачливы. Изменения будут значительными. Например, для того чтобы поступить на педагогические специальности, придётся сдавать дополнительно экзамен по будущей профессии. Сейчас достаточно сдать экзамен по обществознанию, но с 2026 года, например, если хочешь стать учителем физики, нужно будет сдать экзамен по физике.
Согласно новым правилам, придется сдавать уже четыре экзамена ГИА вместо трёх.
В Министерстве образования отметили, что новые правила поступления задумывались, чтобы увеличить значимость физики для абитуриентов, желающих поступать на технические специальности. Всем, кто планирует поступать на экономические направления, рекомендуют улучшить свои знания по английскому языку. Иностранный язык вернули в список обязательных экзаменов для поступления.
Помимо этого, из списка большинства направлений исключили обществознание — предмет, который школьникам кажется проще, чем физика или химия. Но с начала следующего года это преимущество исчезнет. В зависимости от выбранного направления, абитуриентам придется сдавать историю, физику и химию.
Итоговый перечень экзаменов определяется самим университетом, однако будет ориентироваться на рекомендации «сверху».
Последнее слово остается за учебными заведениями — до конца января они укажут, какие экзамены необходимы для поступления.
По словам Валерия Фалькова, основные изменения вступят в силу с 2026 года. Однако в документе указана дата начала действия с 1 марта 2025 года. Где правда и к чему готовиться? Придётся ли родителям спешно искать репетиторов для своих детей в марте, когда станет ясно, что нельзя избежать четвертого экзамена ГИА?
Пока неясно, сколько предметов нужно будет сдать обязательно в 2025 году.
Новые правила поступления в высшие учебные заведения могут подорвать финансовое состояние родителей, которым придётся тратить на репетиторов как минимум на 25% больше из-за ещё одного дополнительного экзамена ГИА. За год занятий с репетитором можно потратить до 120 тыс. рублей, если заниматься хотя бы раз в неделю. При этом ежемесячно придется отдавать 10 тыс. Если нужен репетитор не по одному предмету, а по всем четырем, то на подготовку одиннадцатиклассника придётся выделить половину зарплаты.
Для регионов эти расходы могут оказаться значительными. Но пока новые правила поступления в университеты не определены, школьники продолжают готовиться по старым правилам, ходят к репетиторам по обществознанию, который может оказаться лишним, и игнорируют физику с химией в школе, которые станут важны в новых правилах.
Что делать родителям и детям до января? Какие экзамены готовить? Не окажется ли так, что через три месяца выяснится, что всё это время занимались с репетиторами не тем предметом? И что будет дальше: профессиональное училище или «свободная касса»?
Добавление одного экзамена ГИА для родителей означает дополнительные расходы на 100 тыс. рублей из семейного бюджета. Для регионов это может быть значительной суммой.
Преподаватели, занимающиеся подготовкой детей к ГИА, отмечают, что для них существенных изменений не произошло. Они продолжают готовить школьников так же, как и раньше.
Преподаватель английского Александра С. рассказала, что каждый год берет дополнительно не более десяти учеников, сейчас у неё таких восемь. Средняя цена частного урока сейчас составляет 2-2,5 тыс. рублей, но может быть выше, если преподаватель приезжает на дом, или ниже, если занятие проводится онлайн.
В столичной языковой школе, где работает Александра, также готовят детей к ГИА. Но спрос на подготовку к экзамену в группах сейчас не очень высокий.