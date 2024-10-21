Сколько женщин в Белгородской области вступили в ряды теробороны?

Также мы попытались узнать, сколько белгородок подписали контракты с Минобороны РФ и отправились в зону СВО. В правительстве сообщили, что эти вопросы не относятся к компетенции исполнительных органов Белгородской области. За получением информации власти порекомендовали обратиться в Министерство обороны Российской Федерации.