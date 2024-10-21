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Posted 21 октября, 14:15

Published 21 октября, 14:15

Modified 21 октября, 14:17

Updated 21 октября, 14:17

Сколько женщин в Белгородской области вступили в ряды теробороны?

Сколько женщин в Белгородской области вступили в ряды теробороны?

21 октября 2024, 14:15
Фото: 1MI
Сюжет
Эксклюзив
В регионе наряду с мужчинами в рядах теробороны числятся и женщины. Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько их на сегодняшний день.

По официальным данным правительства, по состоянию на 17 октября текущего года в белгородской региональной общественной организации «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку» числятся 46 женщин.

Также мы попытались узнать, сколько белгородок подписали контракты с Минобороны РФ и отправились в зону СВО. В правительстве сообщили, что эти вопросы не относятся к компетенции исполнительных органов Белгородской области. За получением информации власти порекомендовали обратиться в Министерство обороны Российской Федерации.

Напомним, в настоящее время в регионе набирают добровольцев в отряд «Барс-Белгород». Перед тем как приступить к выполнению боевых задач, новички проходят курс боевой подготовки. Он занимает три недели. Подробности — в нашем материале.

Добровольческий отряд «Барс-Белгород»: чем занимается, выплаты, условия
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Эксклюзив#Белгород#Боевая подготовка#Женщины-военнослужащие#Зона СВО#Тероборона#Барс-Белгород
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