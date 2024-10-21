Сколько женщин в Белгородской области вступили в ряды теробороны?

Posted 21 октября, 14:15
Published 21 октября, 14:15
Modified 21 октября, 14:17
Updated 21 октября, 14:17
По официальным данным правительства, по состоянию на 17 октября текущего года в белгородской региональной общественной организации «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку» числятся 46 женщин.
Также мы попытались узнать, сколько белгородок подписали контракты с Минобороны РФ и отправились в зону СВО. В правительстве сообщили, что эти вопросы не относятся к компетенции исполнительных органов Белгородской области. За получением информации власти порекомендовали обратиться в Министерство обороны Российской Федерации.
Напомним, в настоящее время в регионе набирают добровольцев в отряд «Барс-Белгород». Перед тем как приступить к выполнению боевых задач, новички проходят курс боевой подготовки. Он занимает три недели. Подробности — в нашем материале.