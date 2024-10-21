Сколько урожая потеряли белгородские сельхозпроизводители в этом году?

Posted 21 октября, 14:52
Published 21 октября, 14:52
Modified 21 октября, 14:54
Updated 21 октября, 14:54
Как нам сообщили в региональном правительстве, потери сельхозтоваропроизводителей невозможно разделить на те, которые произошли по причине заморозков, и те, которые наступили из-за засухи.
Всего, по предварительным итогам уборочной кампании, которая в настоящее время ещё продолжается, в отрасли растениеводства на сегодняшний день потери урожая составили до 20% от общего валового сбора. В равной степени пострадали все виды культур.
Недобор урожая зерновых и зернобобовых культур ожидается около 547 тыс. тонн от ранее прогнозируемых объёмов.
Что касается отрасли овощеводства, обращений от сельхозтоваропроизводителей о потерях в результате засухи не поступало, гибели овощных культур не зафиксировано.
Власти добавили, что в регионе последствия засухи ощутили практически все хозяйства в равной степени, с чем и связан недобор урожая сельхозкультур.
Что касается помощи, в правительстве отметили, что ежегодно объём урожая сельхозкультур варьируется и зависит от многих факторов, в том числе — от погодных условий.
Учитывая их влияние, чтобы нивелировать риски, сельхозтоваропроизводители всегда могут рассматривать возможность страхования с государственной поддержкой. В этом механизме участвуют страховые компании, входящие в Национальный союз агростраховщиков.