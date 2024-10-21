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Posted 21 октября, 14:52

Published 21 октября, 14:52

Modified 21 октября, 14:54

Updated 21 октября, 14:54

Сколько урожая потеряли белгородские сельхозпроизводители в этом году?

Сколько урожая потеряли белгородские сельхозпроизводители в этом году?

21 октября 2024, 14:52
Фото: Изображение Midjourney
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Эксклюзив
Кроме заморозков сельхозпроизводители Белгородской области в этом году столкнулись ещё и с засухой. Каковы потери, узнали журналисты Бел.Ру.

Как нам сообщили в региональном правительстве, потери сельхозтоваропроизводителей невозможно разделить на те, которые произошли по причине заморозков, и те, которые наступили из-за засухи.

Всего, по предварительным итогам уборочной кампании, которая в настоящее время ещё продолжается, в отрасли растениеводства на сегодняшний день потери урожая составили до 20% от общего валового сбора. В равной степени пострадали все виды культур.

Недобор урожая зерновых и зернобобовых культур ожидается около 547 тыс. тонн от ранее прогнозируемых объёмов.

Какую компенсацию получат сельхозпроизводители за ущерб из-за заморозков?
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Что касается отрасли овощеводства, обращений от сельхозтоваропроизводителей о потерях в результате засухи не поступало, гибели овощных культур не зафиксировано.

Власти добавили, что в регионе последствия засухи ощутили практически все хозяйства в равной степени, с чем и связан недобор урожая сельхозкультур.

Что касается помощи, в правительстве отметили, что ежегодно объём урожая сельхозкультур варьируется и зависит от многих факторов, в том числе — от погодных условий.

Учитывая их влияние, чтобы нивелировать риски, сельхозтоваропроизводители всегда могут рассматривать возможность страхования с государственной поддержкой. В этом механизме участвуют страховые компании, входящие в Национальный союз агростраховщиков.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Урожай#Производители#Эксклюзив#Белгород#Потери#Засуха
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