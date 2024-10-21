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Posted 21 октября, 08:30

Published 21 октября, 08:30

Modified 21 октября, 08:32

Updated 21 октября, 08:32

Русский музей представляет выставку «Великий Карл»

Русский музей представляет выставку «Великий Карл»

21 октября 2024, 08:30
Фото: 1MI
Экспозиция «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова» открылась в Михайловском дворце. Выставка проходит при поддержке ВТБ до 12 мая 2025 года.

«В этом году мы отмечаем 20 лет партнерства с Русским музеем — за это время мы поддержали множество грандиозных проектов, которые делают искусство доступнее и ближе. Масштабная экспозиция работ Карла Брюллова, подготовленная Русским музеем станет одним из ключевых событий культурной жизни страны: она позволит зрителям погрузиться в атмосферу 19 века и проследить развитие творческого метода Брюллова, принесшего ему славу и на Родине, и за ее пределами», — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Выставка, на которой представлены абсолютно все шедевры и знаковые работы Карла Брюллова, проходит в России впервые. В числе экспонируемых работ «Итальянский полдень», «Портрет великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией», «Портрет сестер Шишмаревых», «Всадница» и другие. Центром экспозиции стало главное произведение художника — полотно «Последний день Помпеи». Всего выставка объединяет 300 работ Брюллова из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа, других музеев и частных собраний.

Наконец, знаковым событием выставки становится первый выставочный показ картины «Христос во гробе» с момента возвращения в Россию в начале 2000-х.

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