Русский музей представляет выставку «Великий Карл»

Posted 21 октября, 08:30
Published 21 октября, 08:30
Modified 21 октября, 08:32
Updated 21 октября, 08:32
«В этом году мы отмечаем 20 лет партнерства с Русским музеем — за это время мы поддержали множество грандиозных проектов, которые делают искусство доступнее и ближе. Масштабная экспозиция работ Карла Брюллова, подготовленная Русским музеем станет одним из ключевых событий культурной жизни страны: она позволит зрителям погрузиться в атмосферу 19 века и проследить развитие творческого метода Брюллова, принесшего ему славу и на Родине, и за ее пределами», — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.
Выставка, на которой представлены абсолютно все шедевры и знаковые работы Карла Брюллова, проходит в России впервые. В числе экспонируемых работ «Итальянский полдень», «Портрет великой княгини Елены Павловны с дочерью Марией», «Портрет сестер Шишмаревых», «Всадница» и другие. Центром экспозиции стало главное произведение художника — полотно «Последний день Помпеи». Всего выставка объединяет 300 работ Брюллова из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа, других музеев и частных собраний.
Наконец, знаковым событием выставки становится первый выставочный показ картины «Христос во гробе» с момента возвращения в Россию в начале 2000-х.