Русский музей представляет выставку «Великий Карл»

«В этом году мы отмечаем 20 лет партнерства с Русским музеем — за это время мы поддержали множество грандиозных проектов, которые делают искусство доступнее и ближе. Масштабная экспозиция работ Карла Брюллова, подготовленная Русским музеем станет одним из ключевых событий культурной жизни страны: она позволит зрителям погрузиться в атмосферу 19 века и проследить развитие творческого метода Брюллова, принесшего ему славу и на Родине, и за ее пределами», — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.