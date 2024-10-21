«Ребята уже ждут меня. Я им нужен»: многодетный отец ушёл в «Барс-Белгород»

Posted 21 октября, 14:05
Published 21 октября, 14:05
Modified 21 октября, 14:07
Updated 21 октября, 14:07
Многодетный отец из Белгорода Руслан Ткачёв ушёл служить в «Барс-Белгород». В понедельник он подписал контракт, получил форму и обувь.
«Ребята уже ждут меня. Я им нужен», — сказал Руслан.
До этого у мужчины было своё ИП — он 17 лет занимался кондиционированием. После начала специальной военной операции решил вступить в ряды теробороны «Ополчение 31».
Там Руслан помогал вывозить людей из обстреливаемых территорий, убирать последствия украинских ударов в Белгороде, рыл и укреплял окопы, вёл наблюдение с БПЛА, так что он уже имеет необходимый опыт.