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Posted 21 октября, 14:05

Published 21 октября, 14:05

Modified 21 октября, 14:07

Updated 21 октября, 14:07

Руслан Ткачев (слева)

«Ребята уже ждут меня. Я им нужен»: многодетный отец ушёл в «Барс-Белгород»

21 октября 2024, 14:05
Фото: мэрия Белгорода
Руслан Ткачев (слева)
Сюжет
Приграничье
В ряды «барсов» добровольцами идут не только чиновники. Туда решил вступить и участник теробороны, а также многодетный отец из Белгорода, рассказали в администрации города.

Многодетный отец из Белгорода Руслан Ткачёв ушёл служить в «Барс-Белгород». В понедельник он подписал контракт, получил форму и обувь.

«Ребята уже ждут меня. Я им нужен», — сказал Руслан.

До этого у мужчины было своё ИП — он 17 лет занимался кондиционированием. После начала специальной военной операции решил вступить в ряды теробороны «Ополчение 31».

Там Руслан помогал вывозить людей из обстреливаемых территорий, убирать последствия украинских ударов в Белгороде, рыл и укреплял окопы, вёл наблюдение с БПЛА, так что он уже имеет необходимый опыт.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Белгород#Приграничье#СВО#Тероборона#Многодетный отец#БПЛА#Барс-Белгород#Ополчение 31
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