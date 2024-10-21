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Posted 21 октября, 14:45

Published 21 октября, 14:45

Modified 21 октября, 14:47

Updated 21 октября, 14:47

В Белгородской области в этом году выросло число заведений общепита

Кушать подано: белгородский общепит растёт и расширяется?

21 октября 2024, 14:45
Фото: 1MI

В Белгородской области в этом году выросло число заведений общепита

Сюжет
Алкоголь
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области предоставило журналистам Бел.Ру соответствующие данные.

По состоянию на начало октября этого года в регионе функционировало 1923 заведения общественного питания. Из них 93 расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях (рестораны, бары, кафе, буфеты). Они располагаются в Белгороде, Белгородском районе, Алексеевском, Валуйском, Шебекинском муниципальных округах, Губкинском и Старооскольском городских округах. Большая часть (81 объект) располагается в Белгороде и Старооскольском округе.

Сведения о количестве объектов общественного питания в МКДСведения о количестве объектов общественного питания в МКД
Сведения о количестве объектов общественного питания в МКД. Фото: Скриншот из ответа правительства Белгородской области

На конец 2023 года заведений общественного питания было меньше — 1909. Из них 87 было располагались в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Напомним, что со 2 марта 2025 года в регионе вступит в силу закон, по которому нельзя продавать алкоголь с 22.00 до 10.00 в местах общепита, которые находятся в многоэтажных домах.

Сухой закон: белгородским общепитам в МКД запретят продавать алкоголь после 22:00
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