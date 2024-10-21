Кушать подано: белгородский общепит растёт и расширяется?

Posted 21 октября, 14:45
Published 21 октября, 14:45
Modified 21 октября, 14:47
Updated 21 октября, 14:47
По состоянию на начало октября этого года в регионе функционировало 1923 заведения общественного питания. Из них 93 расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях (рестораны, бары, кафе, буфеты). Они располагаются в Белгороде, Белгородском районе, Алексеевском, Валуйском, Шебекинском муниципальных округах, Губкинском и Старооскольском городских округах. Большая часть (81 объект) располагается в Белгороде и Старооскольском округе.
На конец 2023 года заведений общественного питания было меньше — 1909. Из них 87 было располагались в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Напомним, что со 2 марта 2025 года в регионе вступит в силу закон, по которому нельзя продавать алкоголь с 22.00 до 10.00 в местах общепита, которые находятся в многоэтажных домах.