Глава РЭО Буцаев обсудил с главой Тувы Ховалыгом реализацию реформы в регионе

Posted 21 октября, 18:44
Published 21 октября, 18:44
Modified 21 октября, 18:44
Updated 21 октября, 18:44
Региону нужно больше техники для вывоза отходов и новые площадки для их накопления.
По словам Буцаева, в Тыве есть дефицит спецтехники на уровне 78%, что соответствует 103 транспортным средствам, а также потребность в 1110 площадках накопления ТКО — нехватка этих объектов оценивается в 63%. Глава РЭО подчеркнул, что регион готов менять ситуацию и создавать устойчивую систему обращения с отходами. В настоящее время в Тыве реализуется дорожная карта по созданию инфраструктуры. Проектно-сметная документация уже подготовлена и отправлена на экспертизу, сообщил глава РЭО. Об этом пишет 56orb.ru.
Владислав Ховалыг уточнил, что в регионе имеется 29 транспортных средств, из которых пять были приобретены в 2024 году. В этом же году регоператор вывез 48 тысяч тонн ТКО.
Ховалыг добавил, что в РЭО согласовывают дорожную карту по реализации инвестиционного проекта на основе концессии для создания объекта обращения с ТКО в Кызылском районе. Он подчеркнул, что лично возглавил новую межведомственную рабочую группу по вопросам ТКО в республике, и отметил важность поддержки со стороны РЭО.
Отметим, что в республике функционирует один региональный оператор в двух зонах деятельности. Данные об используемой им спецтехнике внесены во ФГИС УТКО.