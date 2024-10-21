Глава РЭО Буцаев обсудил с главой Тувы Ховалыгом реализацию реформы в регионе

По словам Буцаева, в Тыве есть дефицит спецтехники на уровне 78%, что соответствует 103 транспортным средствам, а также потребность в 1110 площадках накопления ТКО — нехватка этих объектов оценивается в 63%. Глава РЭО подчеркнул, что регион готов менять ситуацию и создавать устойчивую систему обращения с отходами. В настоящее время в Тыве реализуется дорожная карта по созданию инфраструктуры. Проектно-сметная документация уже подготовлена и отправлена на экспертизу, сообщил глава РЭО. Об этом пишет 56orb.ru.