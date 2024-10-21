Ещё 1750 жителей белгородского приграничья ждут выплат из-за ситуации с СВО

Posted 21 октября, 06:47
Published 21 октября, 06:47
Modified 21 октября, 06:49
Updated 21 октября, 06:49
Как отметила чиновница, на текущей неделе Белгородская область ожидает перечисление средств от Минфина РФ на выплаты для 1750 человек. По 15 тысяч рублей должны получить 500 человек. Это жители Белгородского, Краснояружского районов и Валуйского округа. По 150 тысяч рублей перечислят 1114 белгородцам. Ещё 135 человек получат выплаты за полное разрушение имущества.
Кроме этого, в настоящее время на рассмотрении находятся ещё порядка 500 заявлений на выплаты в 15 тысяч рублей. Основная масса — это жители Краснояружского и Белгородского районов. По остальным выплатам за полную или частичную утрату имущества работа ведётся.
В целом в настоящее время на рассмотрении находятся 2918 заявлений по выплатам в 50, 75, 100 и 150 тысяч рублей. Люди получат деньги в рамках второго транша из федерального бюджета.
Глава региона Вячеслав Гладков поручил собирать заявления параллельно с одобрением выделения средства из федерального бюджета.