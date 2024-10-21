Ещё 1750 жителей белгородского приграничья ждут выплат из-за ситуации с СВО

Как отметила чиновница, на текущей неделе Белгородская область ожидает перечисление средств от Минфина РФ на выплаты для 1750 человек. По 15 тысяч рублей должны получить 500 человек. Это жители Белгородского, Краснояружского районов и Валуйского округа. По 150 тысяч рублей перечислят 1114 белгородцам. Ещё 135 человек получат выплаты за полное разрушение имущества.