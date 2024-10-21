Дрон-камикадзе атаковал автомобиль в Белгородской области, ранен мужчина

Уточнили информацию по последствиям обстрела села Графовка Краснояружского района. Там повреждения выявили в 15 частных домах, повреждены также три машины и линия электропередачи. Из-за этого без света сейчас временно остаются жители Графовки и Репяховки. Специалисты приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.