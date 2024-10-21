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Posted 21 октября, 14:08

Published 21 октября, 14:08

Modified 21 октября, 14:56

Updated 21 октября, 14:56

Вадим Голобоков

Белгородский пенсионер, встречавший водителей весёлыми плакатами, умер на дороге

21 октября 2024, 14:08
Фото: Анна Киреева. «МОЁ! Белгород»
Вадим Голобоков
Скончался староосколец Вадим Голобоков, сообщает Telegram-канал «Оскол Стелит». Пенсионер известен в Белгородской области тем, что прогуливался по дорогам с мотивационными плакатами и веселил автомобилистов.

В Старом Осколе скончался дедушка, который ходил вдоль дорог с весёлыми плакатами и мотивировал водителей. Об этом стало известно утром понедельника.

Вадиму Голобокову было 83 года. Необычное хобби он выбрал для себя, чтобы справиться с хандрой и старостью. Сам сочинял надписи для табличек, всего у него их было около 10 штук.

Сначала появилась информация, что пенсионера сбила машина, но позже стало известно, что ему стало плохо во время прогулки. Он пережил пять инфарктов.

В Сети распространяется видео с авторегистратора, на котором, предположительно, запечатлены последние минуты жизни белгородца. Он шёл с плакатом «Андрей, бодрей».

Фото с места трагедииФото с места трагедии
Фото с места трагедии. Фото: «Оскол Стелит»
«Не плошай!» Пенсионер в Старом Осколе встречает водителей мотивационными табличками
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Пенсионер#Смерть#Плакаты#Вадим Голобоков
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