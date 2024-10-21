Белгородский пенсионер, встречавший водителей весёлыми плакатами, умер на дороге

Posted 21 октября, 14:08
Published 21 октября, 14:08
Modified 21 октября, 14:56
Updated 21 октября, 14:56
В Старом Осколе скончался дедушка, который ходил вдоль дорог с весёлыми плакатами и мотивировал водителей. Об этом стало известно утром понедельника.
Вадиму Голобокову было 83 года. Необычное хобби он выбрал для себя, чтобы справиться с хандрой и старостью. Сам сочинял надписи для табличек, всего у него их было около 10 штук.
Сначала появилась информация, что пенсионера сбила машина, но позже стало известно, что ему стало плохо во время прогулки. Он пережил пять инфарктов.
В Сети распространяется видео с авторегистратора, на котором, предположительно, запечатлены последние минуты жизни белгородца. Он шёл с плакатом «Андрей, бодрей».