В погоне за «Космосом»: «Салют Белгород» одержал вторую победу подряд

Posted 20 октября, 13:27
Published 20 октября, 13:27
Modified 20 октября, 13:29
Updated 20 октября, 13:29
В очередном туре чемпионата России по футболу в рамках второй лиги Б белгородский «Салют» сыграл в московским «Строгино». За три тура до финиша команды расположились в разных частях турнирной таблицы. Если хозяева шли четвёртыми, то гости занимали 11-е место. Фаворит добился заслуженной победы благодаря голам Шилова и Матвевнина в середине второго тайма.
«Салюту» осталось провести две игры, и у команды ещё есть шансы догнать идущий третьим «Космос». Правда, следующий матч белгородцам предстоит сыграть с лидером дивизиона — «Динамо» из Владивостока, добиться победы будет непросто.