В погоне за «Космосом»: «Салют Белгород» одержал вторую победу подряд

В очередном туре чемпионата России по футболу в рамках второй лиги Б белгородский «Салют» сыграл в московским «Строгино». За три тура до финиша команды расположились в разных частях турнирной таблицы. Если хозяева шли четвёртыми, то гости занимали 11-е место. Фаворит добился заслуженной победы благодаря голам Шилова и Матвевнина в середине второго тайма.