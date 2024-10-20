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Posted 20 октября, 13:27

Published 20 октября, 13:27

Modified 20 октября, 13:29

Updated 20 октября, 13:29

В погоне за «Космосом»: «Салют Белгород» одержал вторую победу подряд

В погоне за «Космосом»: «Салют Белгород» одержал вторую победу подряд

20 октября 2024, 13:27
Фото: 1MI
Сюжет
Футбол
Белгородские футболисты в домашнем матче в Старом Осколе были сильнее «Строгино».

В очередном туре чемпионата России по футболу в рамках второй лиги Б белгородский «Салют» сыграл в московским «Строгино». За три тура до финиша команды расположились в разных частях турнирной таблицы. Если хозяева шли четвёртыми, то гости занимали 11-е место. Фаворит добился заслуженной победы благодаря голам Шилова и Матвевнина в середине второго тайма.

«Салюту» осталось провести две игры, и у команды ещё есть шансы догнать идущий третьим «Космос». Правда, следующий матч белгородцам предстоит сыграть с лидером дивизиона — «Динамо» из Владивостока, добиться победы будет непросто.

До этого белгородские футболисты обыграли в гостях «Квант», а до него неожиданно уступили хабаровскому СКА-2 в результативном матче — 3:6.

Белгородский «Салют» победил в игре с «Орлом», но упустил Кубок Второй лиги
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#Евгений Грицков#Спорт#Футбол#Чемпионат России#Новости Белгорода#Салют Белгород#Строгино
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