bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября, 14:10

Published 20 октября, 14:10

Modified 20 октября, 14:12

Updated 20 октября, 14:12

В Белгороде во многих домах отопление запущено на 30-50%

Тепло пока не всем: как завершается первая неделя отопительного сезона в Белгороде

20 октября 2024, 14:10
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде во многих домах отопление запущено на 30-50%

Отопительный сезон в областном центре для жителей МКД запустили 14 октября. Прошла неделя, и редакция Бел.Ру решила по карте запуска отопления посмотреть, насколько тепло пришло в дома белгородцев.

Если верить карте городских властей, полностью обеспечены теплом дома в микрорайоне Новая жизнь, на Левобережье, на Харгоре — на участках между улицами Костюкова и Губкина, на Щорса ниже улицы 5 Августа, на участке, ограниченном улицами Попова, Победы и Народным бульваром.

В самом центре города, в большей части домов на севере и примерно в половине МКД на Харьковской горе только пустили тепло или идут пуско-наладочные работы, а обеспеченность теплом по данным на 17 часов 20 октября составляет 30-50%.

Отопительный сезон в Белгороде и в целом в регионе решили начать после холодной прошлой недели. Сначала тепло пустили в социальные объекты, после чего перешли к работам в многоквартирных домах. Обычно после открытия задвижек управляющим компаниям требуется до двух недель, чтобы обеспечить тепло во всех квартирах МКД.

отопительный сезон в Белгородеотопительный сезон в Белгороде
отопительный сезон в Белгороде. Фото: карта запуска отопления в Белгороде
Зачем в Белгороде устраивают рейд по домам с индивидуальным отоплением?
Узнать подробнее
Читайте также:
Тепло дали, но люди мёрзнут: не все белгородцы верят интерактивной карте отопленияОтопление в Белгороде: где узнать о запуске и куда жаловаться, если тепла нет«Нет такой кнопки, чтобы сразу стало тепло»: что говорят ждущим отопление белгородцам
#Евгений Грицков#Общество#Отопительный сезон#Отопление#Белгород#Мкд#Карта отопления
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика