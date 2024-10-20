Тепло пока не всем: как завершается первая неделя отопительного сезона в Белгороде

Отопительный сезон в Белгороде и в целом в регионе решили начать после холодной прошлой недели. Сначала тепло пустили в социальные объекты, после чего перешли к работам в многоквартирных домах. Обычно после открытия задвижек управляющим компаниям требуется до двух недель, чтобы обеспечить тепло во всех квартирах МКД.