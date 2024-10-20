Тепло пока не всем: как завершается первая неделя отопительного сезона в Белгороде

Posted 20 октября, 14:10
Published 20 октября, 14:10
Modified 20 октября, 14:12
Updated 20 октября, 14:12
Если верить карте городских властей, полностью обеспечены теплом дома в микрорайоне Новая жизнь, на Левобережье, на Харгоре — на участках между улицами Костюкова и Губкина, на Щорса ниже улицы 5 Августа, на участке, ограниченном улицами Попова, Победы и Народным бульваром.
В самом центре города, в большей части домов на севере и примерно в половине МКД на Харьковской горе только пустили тепло или идут пуско-наладочные работы, а обеспеченность теплом по данным на 17 часов 20 октября составляет 30-50%.
Отопительный сезон в Белгороде и в целом в регионе решили начать после холодной прошлой недели. Сначала тепло пустили в социальные объекты, после чего перешли к работам в многоквартирных домах. Обычно после открытия задвижек управляющим компаниям требуется до двух недель, чтобы обеспечить тепло во всех квартирах МКД.