Не только Белгородская область: ещё шесть регионов подверглись масштабной атаке БПЛА

Posted 20 октября, 07:42
Published 20 октября, 07:42
Modified 20 октября, 07:44
Updated 20 октября, 07:44
Семь беспилотников сбили в небе над Белгородской областью в ночь с субботы 19-го октяьря на воскресенье 20-го.
Белгоролская область — не единственная, подвергшаяся атаке ВСУ. Всего по российским регионам выпустили 110 БПЛА.
В прошлую массированную атаку Белгородскую область атаковали 73 беспилотных летательных аппарата.
Большую часть сбила ПВО над Курской областью. Там уничтожено 43 беспилотника. Ещё 27 — над Липецкой областью, а 18 — над Орловской.
Восемь сбилм в Нижегородской области, шесть — в Брянской, и один — в Московской области.