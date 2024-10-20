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Posted 20 октября, 07:42

Published 20 октября, 07:42

Modified 20 октября, 07:44

Updated 20 октября, 07:44

Российские регионы ночью атаковали 110 беспилотников

Не только Белгородская область: ещё шесть регионов подверглись масштабной атаке БПЛА

20 октября 2024, 07:42
Фото: Изображение Midjourney

Российские регионы ночью атаковали 110 беспилотников

Сюжет
Пво
Ночью ВСУ выпустили по России более 100 беспилотников. Большая часть пришлась на Курскую область, но досталось и Белгородской. Подробности сообщилм в Министерстве обороны РФ.

Семь беспилотников сбили в небе над Белгородской областью в ночь с субботы 19-го октяьря на воскресенье 20-го.

Белгоролская область — не единственная, подвергшаяся атаке ВСУ. Всего по российским регионам выпустили 110 БПЛА.

В прошлую массированную атаку Белгородскую область атаковали 73 беспилотных летательных аппарата.

Большую часть сбила ПВО над Курской областью. Там уничтожено 43 беспилотника. Ещё 27 — над Липецкой областью, а 18 — над Орловской.

Восемь сбилм в Нижегородской области, шесть — в Брянской, и один — в Московской области.

Такого ещё не было: Белгородская область пережила самую массированную атаку БПЛА
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Липецкая область#Пво#Орловская область#Брянская область#Нижегородская область#ВСУ#Московская область#БПЛА
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