Два новых проезда появятся ну улице Славянской в Белгороде

Posted 20 октября, 12:58
Published 20 октября, 12:58
Modified 20 октября, 13:00
Updated 20 октября, 13:00
Первая закупка на 43,8 млн рублей — о строительстве проезда от дома №7 по улице Славянской к проезду Автомобилистов. Длина участка составит 195 метров, а проложить его должны к маю 2025 года.
Ещё одна дорога должна соединить переулок Закоморный, начинающийся у проезда Автомобилистов, и площадку завода «Мираторга» ООО «Плотавское». По этому участку максимальная цена контракта составляет 26,5 млн рублей, а закончить работы по проекту контракта должны к 5 августа 2025 года.
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