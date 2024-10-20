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Posted 20 октября, 12:58

Published 20 октября, 12:58

Modified 20 октября, 13:00

Updated 20 октября, 13:00

Два новых проезда появятся ну улице Славянской в Белгороде

Два новых проезда появятся ну улице Славянской в Белгороде

20 октября 2024, 12:58
Фото: 1MI
Сюжет
Ремонт дорог
Городские власти объявили две закупки на строительство дорожных участков на 70 млн рублей.

Первая закупка на 43,8 млн рублей — о строительстве проезда от дома №7 по улице Славянской к проезду Автомобилистов. Длина участка составит 195 метров, а проложить его должны к маю 2025 года.

Ещё одна дорога должна соединить переулок Закоморный, начинающийся у проезда Автомобилистов, и площадку завода «Мираторга» ООО «Плотавское». По этому участку максимальная цена контракта составляет 26,5 млн рублей, а закончить работы по проекту контракта должны к 5 августа 2025 года.

Ранее мы писали о том, что может появиться в Юго-Западном районе Белгорода после изменений в генеральном плане развития областного центра.

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новые проезды у Славянской в Белгороде. Фото: документы госзакупок
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#Евгений Грицков#Ремонт дорог#Госзакупки#Новости Белгорода#Проезд#Белгород#Славянская
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