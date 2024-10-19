Над Белгородской областью за ночь уничтожили один беспилотник ВСУ

Posted 19 октября, 08:15
Published 19 октября, 08:15
Modified 19 октября, 08:17
Updated 19 октября, 08:17
По информации ведомства, с полуночи до шести утра дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 16 беспилотников ВСУ над регионами РФ.
13 БПЛА сбили над территорией Брянской области, два — над территорией Ростовской области и один — над Белгородской областью.
Ранее в приграничье Белгородской области выследили и уничтожили беспилотник «Баба-Яга». Произошло это в Шебекинском округе — между Архангельским и Муромом.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, беспилотник выследили и уничтожили бойцы отряда «Барс-Белгород».