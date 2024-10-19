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Posted 19 октября, 08:15

Published 19 октября, 08:15

Modified 19 октября, 08:17

Updated 19 октября, 08:17

Над Белгородской областью за ночь уничтожили один беспилотник ВСУ

Над Белгородской областью за ночь уничтожили один беспилотник ВСУ

19 октября 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
ВСУ
Всего за ночь над регионами России сбили 16 беспилотных летательных аппаратов. Подробности сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, с полуночи до шести утра дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 16 беспилотников ВСУ над регионами РФ.

13 БПЛА сбили над территорией Брянской области, два — над территорией Ростовской области и один — над Белгородской областью.

Ранее в приграничье Белгородской области выследили и уничтожили беспилотник «Баба-Яга». Произошло это в Шебекинском округе — между Архангельским и Муромом.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, беспилотник выследили и уничтожили бойцы отряда «Барс-Белгород».

Белгородские «барсы» выследили в приграничье «Бабу-Ягу»
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгород#ВСУ#БПЛА#Губернатор Вячеслав Гладков#Барс-Белгород
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