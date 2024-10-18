В ноге — неразорвавшийся снаряд: в Белгородской области провели уникальную операцию

Posted 18 октября, 13:48
Published 18 октября, 13:48
Modified 18 октября, 13:50
Updated 18 октября, 13:50
Боец попал к врачам в Белгородской области с неразорвавшимся снарядом в ноге. Уникальную операцию провели военные хирурги: работать им вновь пришлось в бронежилетах.
Боец с позывным Пушка вёз продовольствие и боеприпасы для БПЛА, когда подвергся атаке дрона. Произошёл взрыв, военный очнулся уже возле своего мопеда. Ноги бойца были изранены, но он в шоковом состоянии смог уехать с места атаки.
Уже в госпитале раненый узнал, что в его ноге оказался начинённый взрывчаткой боеприпас, который так и не сдетонировал. Рентген показал, что неразорвавшийся цилиндр застрял возле бедренной кости.
Хирурги оперативно достали опасный предмет и передали осколок на дальнейшее исследование сотрудникам военной полиции. Сейчас пострадавший боец уже в сознании и приходит в себя после операции.
Это не первая уникальная операция в Белгородской области с начала СВО. В 2022 году врачам в бронежилетах пришлось доставать неразорвавшийся боеприпас из груди военного. В 2023 году из ноги другого бойца медики извлекли часть мины. Спустя несколько месяцев военные хирурги достали из сердца раненого военного кусок гвоздя. А уже в этом году врачам пришлось проводить операцию по извлечению осколка дрона из тела раненого.