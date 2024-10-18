В ноге — неразорвавшийся снаряд: в Белгородской области провели уникальную операцию

Это не первая уникальная операция в Белгородской области с начала СВО. В 2022 году врачам в бронежилетах пришлось доставать неразорвавшийся боеприпас из груди военного. В 2023 году из ноги другого бойца медики извлекли часть мины. Спустя несколько месяцев военные хирурги достали из сердца раненого военного кусок гвоздя. А уже в этом году врачам пришлось проводить операцию по извлечению осколка дрона из тела раненого.