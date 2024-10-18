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Posted 18 октября, 13:48

Published 18 октября, 13:48

Modified 18 октября, 13:50

Updated 18 октября, 13:50

Снимок с опасной находкой в ноге бойца

В ноге — неразорвавшийся снаряд: в Белгородской области провели уникальную операцию

18 октября 2024, 13:48
Фото: ИА «Регнум»
Снимок с опасной находкой в ноге бойца

Врачи в Белгородской области спасли раненого бойца со снарядом в ноге

Сюжет
Медицина
Военный пострадал при атаке дрона. К врачам он попал с неразорвавшимся снарядом в ноге. Боец уже пришёл в себя, а осколок забрали на исследование, сообщает ИА «Регнум».

Боец попал к врачам в Белгородской области с неразорвавшимся снарядом в ноге. Уникальную операцию провели военные хирурги: работать им вновь пришлось в бронежилетах.

Боец с позывным Пушка вёз продовольствие и боеприпасы для БПЛА, когда подвергся атаке дрона. Произошёл взрыв, военный очнулся уже возле своего мопеда. Ноги бойца были изранены, но он в шоковом состоянии смог уехать с места атаки.

Уже в госпитале раненый узнал, что в его ноге оказался начинённый взрывчаткой боеприпас, который так и не сдетонировал. Рентген показал, что неразорвавшийся цилиндр застрял возле бедренной кости.

Хирурги оперативно достали опасный предмет и передали осколок на дальнейшее исследование сотрудникам военной полиции. Сейчас пострадавший боец уже в сознании и приходит в себя после операции.

Это не первая уникальная операция в Белгородской области с начала СВО. В 2022 году врачам в бронежилетах пришлось доставать неразорвавшийся боеприпас из груди военного. В 2023 году из ноги другого бойца медики извлекли часть мины. Спустя несколько месяцев военные хирурги достали из сердца раненого военного кусок гвоздя. А уже в этом году врачам пришлось проводить операцию по извлечению осколка дрона из тела раненого.

Врачи, сделавшие операцию Врачи, сделавшие операцию
Снимок застрявшего в ноге опасного предметаСнимок застрявшего в ноге опасного предмета
Извлечённый осколок Извлечённый осколок
Врачи, сделавшие операцию . Фото: ИА «Регнум»
Врачи в Белгороде достали кусок гвоздя из сердца раненого бойца
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