В Белгороде с начала года выявили более 400 миграционных нарушений

Posted 18 октября, 14:14
Published 18 октября, 14:14
Modified 18 октября, 14:16
Updated 18 октября, 14:16
В Белгороде с января по сентябрь 2024 года зарегистрировано 3302 преступления. Статистику озвучили на совещании в городском управлении МВД.
Преступлений средней тяжести стало меньше на 21,3%, небольшой тяжести — на 15%. Уменьшилось число преступлений, совершённых нетрезвыми лицами, — на сколько именно, не уточняется.
453 выявленных преступления связаны с незаконным оборотом наркотиков. Также зарегистрировано 667 краж и 24 грабежа.
1,5 тысячи преступлений было совершено с использованием сети Интернет. Кражи и мошенничества остаются самыми распространёнными видами имущественных преступлений.
С начала года в столице региона также выявлено 447 административных нарушений миграционного законодательства. Их обнаружили в результате проверок не только жилого сектора, но и отдельных компаний.
Также в УМВД добавили, что по направлению противодействия коррупции в Белгороде выявили 53 преступления.
Напомним, что несколько нарушителей миграционного законодательства выявили ранее и в Чернянском районе. Один из иностранцев хотел подкупить полицейского, за что попал под уголовное дело.