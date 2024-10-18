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Posted 18 октября, 14:14

Published 18 октября, 14:14

Modified 18 октября, 14:16

Updated 18 октября, 14:16

В Белгороде огласили статистику преступности

В Белгороде с начала года выявили более 400 миграционных нарушений

18 октября 2024, 14:14
Фото: 1MI
В Белгороде огласили статистику преступности

За девять месяцев в Белгороде зарегистрировано 3,3 тыс. преступлений

Сюжет
Мошенничество
Статистику привели на оперативном совещании в МВД. Сводку представили в том числе по «пьяной» преступности, кражам и грабежам, а также по миграционным нарушениям.

В Белгороде с января по сентябрь 2024 года зарегистрировано 3302 преступления. Статистику озвучили на совещании в городском управлении МВД.

Преступлений средней тяжести стало меньше на 21,3%, небольшой тяжести — на 15%. Уменьшилось число преступлений, совершённых нетрезвыми лицами, — на сколько именно, не уточняется.

453 выявленных преступления связаны с незаконным оборотом наркотиков. Также зарегистрировано 667 краж и 24 грабежа.

1,5 тысячи преступлений было совершено с использованием сети Интернет. Кражи и мошенничества остаются самыми распространёнными видами имущественных преступлений.

С начала года в столице региона также выявлено 447 административных нарушений миграционного законодательства. Их обнаружили в результате проверок не только жилого сектора, но и отдельных компаний.

Также в УМВД добавили, что по направлению противодействия коррупции в Белгороде выявили 53 преступления.

Напомним, что несколько нарушителей миграционного законодательства выявили ранее и в Чернянском районе. Один из иностранцев хотел подкупить полицейского, за что попал под уголовное дело.

Мигрант под Белгородом хотел подкупить полицейского и попал под уголовное дело
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