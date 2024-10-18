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Posted 18 октября, 10:32

Published 18 октября, 10:32

Modified 18 октября, 10:32

Updated 18 октября, 10:32

Как выглядела инсталляция в центре Белгорода в 2021 году

Ржавый «камень с чемоданами» у Центрального рынка беспокоит белгородцев

18 октября 2024, 10:32
Фото: Дзен «Понастроили 31»
Как выглядела инсталляция в центре Белгорода в 2021 году

Оригинальную композицию в центре Белгорода пообещали отремонтировать

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Новости Белгорода
Камень-путешественник, инсталляция у пешеходного перехода на Центральном рынке, заржавел. Горожанам это не нравится: белгородцы считают, что скульптура портит облик города, даже «позорит» его. Жители столицы региона просят привести скульптуру в порядок.

Белгородцы недовольны видом скульптуры, которая размещена у Центрального рынка. «Камень с чемоданами» на этот раз ни чьи чувства не оскорбил, как это было с многострадальными инсталляциями «Социальные сети» или «Дефиле». Первую, кстати, кроме жителей, словно прокляла сама судьба: арт-объект постоянно страдал то от вандалов, то от коммунальщиков.

Камень-путешественник тоже пришёл в негодность, но уже под влиянием времени. Металлические фрагменты скульптуры стали изнашиваться и покрываться коррозией. «Ржавый позор» в центре города глаза местных жителей не радует. Горожане попросили мэрию разобраться.

В администрации пообещали, что специалисты Белгорблагоустройства проведут необходимые работы, чтобы привести инсталляцию в надлежащий вид.

Как выглядит инсталляция в центре Белгорода в 2024 годуКак выглядит инсталляция в центре Белгорода в 2024 году
Как выглядит инсталляция в центре Белгорода в 2024 году. Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Скульптура#Мэрия#Белгорблагоустройство#Белгород#Камень с чемоданами
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