Ржавый «камень с чемоданами» у Центрального рынка беспокоит белгородцев

Белгородцы недовольны видом скульптуры, которая размещена у Центрального рынка. «Камень с чемоданами» на этот раз ни чьи чувства не оскорбил, как это было с многострадальными инсталляциями «Социальные сети» или «Дефиле». Первую, кстати, кроме жителей, словно прокляла сама судьба: арт-объект постоянно страдал то от вандалов, то от коммунальщиков.