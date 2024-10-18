Ржавый «камень с чемоданами» у Центрального рынка беспокоит белгородцев

Posted 18 октября, 10:32
Published 18 октября, 10:32
Modified 18 октября, 10:32
Updated 18 октября, 10:32
Белгородцы недовольны видом скульптуры, которая размещена у Центрального рынка. «Камень с чемоданами» на этот раз ни чьи чувства не оскорбил, как это было с многострадальными инсталляциями «Социальные сети» или «Дефиле». Первую, кстати, кроме жителей, словно прокляла сама судьба: арт-объект постоянно страдал то от вандалов, то от коммунальщиков.
Камень-путешественник тоже пришёл в негодность, но уже под влиянием времени. Металлические фрагменты скульптуры стали изнашиваться и покрываться коррозией. «Ржавый позор» в центре города глаза местных жителей не радует. Горожане попросили мэрию разобраться.
В администрации пообещали, что специалисты Белгорблагоустройства проведут необходимые работы, чтобы привести инсталляцию в надлежащий вид.