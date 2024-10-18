Прыгают как животные: что приводит детей к квадробике и когда бить тревогу?

Posted 18 октября, 08:02
Published 18 октября, 08:02
Modified 18 октября, 08:04
Updated 18 октября, 08:04
На сегодняшний день вокруг квадробики существуют множество споров и недовольства. Многие утверждают, что квадроберы слишком глубоко входят в свои роли и могут проявлять агрессию по отношению к прохожим. В последнее время деятельность даже привлекла внимание федеральных властей, которые рассматривают её как потенциальную угрозу для молодёжи.
Журналисты Бел.Ру пообщались с психологом Анастасией Афанасенко и выяснили, почему дети ассоциируют себя с животными и когда родителям бить тревогу.
Как отметила эксперт, маленькие дети активно познают мир и уже в дошкольном возрасте играют в кошек, собак, примеряют на себя роли разных животных, героев мультфильма. Такие «перевоплощения» помогают им познавать мир и играть в игры с ролями. Причём в норме дети легко переключаются между ролями, могут побыть хозяйкой, потом питомцем, потом принцессой и львом в зоопарке и т. д.
По словам психолога, самый подходящий возраст для игр с ролями и перевоплощениями, скачок в развитии фантазии и потребности во внимании — это 4-5 лет.
Ребёнок может притворяться кошкой или собакой довольно настойчиво, чтобы завоевать внимание родителя или значимого взрослого. К поступлению в первый класс этот период завершается.
Анастасия Афанасенко
Детей к квадробике, как пояснила психолог, приводит потребность во внимании. А в более старшем возрасте — трудности с сепарацией и избыточность контроля родителей.
Можно вспомнить субкультуры, существовавшие задолго до квадробики. В каждом поколении в отдельные группы собирались панки, готы, эмо, скейтеры, рокеры, рэперы, скинхэды и прочие. Субкультура в данном случае — это попытка вырваться из семьи, которая утратила свою функцию тихой, уютной и безопасной гавани. Чтобы выйти в свободное плавание — подростку нужно от чего-то оттолкнуться. И это, чаще всего, семья. Это может быть больно, но неизбежно, как этап взросления. Так дети примыкают к различным субкультурам, часто чтобы позлить взрослых, эпатировать публику, найти себя.
Анастасия Афанасенко
Эксперт добавила, что в этих группах дети находят новую поддержку, самореализуются. Таким образом квадробинг стал новой субкультурой. Временным течением. В норме ребёнок перерастает этот период и обретает чувство собственного «Я» и самостоятельность.
Для сравнения, дети, которые находят поддержку в хобби, творчестве, спорте, самореализуются в дополнительной или общественной деятельности, у них нет излишней потребности во внимании, перевоплощениях в животных, намеренно вызванных конфликтах с родителями и т. д.
Анастасия Афанасенко
Как отметила специалист, должна быть чёткая и ощутимая грань между увлечением новой компанией, видом досуга и психическим расстройством.
Эксперт добавила, что ребёнок и родитель должны понимать, что с физиологической точки зрения возможны повреждения костно-мышечного аппарата при прыжках на руки, царапины, синяки, заражения кишечными инфекциями и вирусами при попытке есть с земли и т. д. Это объективные угрозы для организма.
Бить тревогу нужно, когда поведение становится асоциальным, т. е. нарушает общепринятые нормы морали, безопасность самого ребёнка и окружающих людей, угрожает жизни и здоровью. Вспомните руферов и паркурщиков — одно время это было очень модно среди молодёжи, но много молодых людей погибли и приобрели увечья, «покоряя» крыши гаражей, домов и высотные конструкции.
Анастасия Афанасенко
Также необходимо насторожиться, если психологическое и физическое состояние ребёнка становится дисфункциональным: бессонница, отсутствие аппетита, депрессивные состояния, вспышки агрессии, самоповреждающее поведение — своеобразный крик о помощи растущего человека. Тогда уже стоит обратиться к специалисту.
Несколько советов от эксперта: