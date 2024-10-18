Прыгают как животные: что приводит детей к квадробике и когда бить тревогу?

Как отметила эксперт, маленькие дети активно познают мир и уже в дошкольном возрасте играют в кошек, собак, примеряют на себя роли разных животных, героев мультфильма. Такие «перевоплощения» помогают им познавать мир и играть в игры с ролями. Причём в норме дети легко переключаются между ролями, могут побыть хозяйкой, потом питомцем, потом принцессой и львом в зоопарке и т. д.