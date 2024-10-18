bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 08:02

Published 18 октября, 08:02

Modified 18 октября, 08:04

Updated 18 октября, 08:04

Белгородский психолог рассказала об опасности квадробики

Прыгают как животные: что приводит детей к квадробике и когда бить тревогу?

18 октября 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney

Белгородский психолог рассказала об опасности квадробики

Сюжет
Школа
Возможно, вам уже попадались видео в соцсетях, где дети в масках и с хвостами выполняют странные движения. Они прыгают, вытягивают ноги вверх, бегают на четвереньках. Это квадроберы. Журналисты Бел.Ру пообщались с психологом и выяснили, почему дети ассоциируют себя с животными.

На сегодняшний день вокруг квадробики существуют множество споров и недовольства. Многие утверждают, что квадроберы слишком глубоко входят в свои роли и могут проявлять агрессию по отношению к прохожим. В последнее время деятельность даже привлекла внимание федеральных властей, которые рассматривают её как потенциальную угрозу для молодёжи.

Журналисты Бел.Ру пообщались с психологом Анастасией Афанасенко и выяснили, почему дети ассоциируют себя с животными и когда родителям бить тревогу.

Дети и персонажи

Как отметила эксперт, маленькие дети активно познают мир и уже в дошкольном возрасте играют в кошек, собак, примеряют на себя роли разных животных, героев мультфильма. Такие «перевоплощения» помогают им познавать мир и играть в игры с ролями. Причём в норме дети легко переключаются между ролями, могут побыть хозяйкой, потом питомцем, потом принцессой и львом в зоопарке и т. д.

Кусаются и ходят на четвереньках? Кто такие фурри и опасны ли они для других людей
Узнать подробнее

Ассоциация с животными

По словам психолога, самый подходящий возраст для игр с ролями и перевоплощениями, скачок в развитии фантазии и потребности во внимании — это 4-5 лет.

Ребёнок может притворяться кошкой или собакой довольно настойчиво, чтобы завоевать внимание родителя или значимого взрослого. К поступлению в первый класс этот период завершается.
Анастасия Афанасенко

Что приводит детей к квадробике

Детей к квадробике, как пояснила психолог, приводит потребность во внимании. А в более старшем возрасте — трудности с сепарацией и избыточность контроля родителей.

Можно вспомнить субкультуры, существовавшие задолго до квадробики. В каждом поколении в отдельные группы собирались панки, готы, эмо, скейтеры, рокеры, рэперы, скинхэды и прочие. Субкультура в данном случае — это попытка вырваться из семьи, которая утратила свою функцию тихой, уютной и безопасной гавани. Чтобы выйти в свободное плавание — подростку нужно от чего-то оттолкнуться. И это, чаще всего, семья. Это может быть больно, но неизбежно, как этап взросления. Так дети примыкают к различным субкультурам, часто чтобы позлить взрослых, эпатировать публику, найти себя.
Анастасия Афанасенко

Эксперт добавила, что в этих группах дети находят новую поддержку, самореализуются. Таким образом квадробинг стал новой субкультурой. Временным течением. В норме ребёнок перерастает этот период и обретает чувство собственного «Я» и самостоятельность.

Для сравнения, дети, которые находят поддержку в хобби, творчестве, спорте, самореализуются в дополнительной или общественной деятельности, у них нет излишней потребности во внимании, перевоплощениях в животных, намеренно вызванных конфликтах с родителями и т. д.
Анастасия Афанасенко
Хоббихорсинг: откуда тут спорт, палки-лошади и можно ли такое «хобби» давать детям
Узнать подробнее

Опасна ли квадробика?

Как отметила специалист, должна быть чёткая и ощутимая грань между увлечением новой компанией, видом досуга и психическим расстройством.

Эксперт добавила, что ребёнок и родитель должны понимать, что с физиологической точки зрения возможны повреждения костно-мышечного аппарата при прыжках на руки, царапины, синяки, заражения кишечными инфекциями и вирусами при попытке есть с земли и т. д. Это объективные угрозы для организма.

Бить тревогу нужно, когда поведение становится асоциальным, т. е. нарушает общепринятые нормы морали, безопасность самого ребёнка и окружающих людей, угрожает жизни и здоровью. Вспомните руферов и паркурщиков — одно время это было очень модно среди молодёжи, но много молодых людей погибли и приобрели увечья, «покоряя» крыши гаражей, домов и высотные конструкции.
Анастасия Афанасенко

Также необходимо насторожиться, если психологическое и физическое состояние ребёнка становится дисфункциональным: бессонница, отсутствие аппетита, депрессивные состояния, вспышки агрессии, самоповреждающее поведение — своеобразный крик о помощи растущего человека. Тогда уже стоит обратиться к специалисту.

Что делать родителям, если увлечение переросло в зависимость

Несколько советов от эксперта:

  • Не паниковать.
  • Не впадать в агрессию или моральное давление на ребёнка. Наказания, крики, игнорирование, запрет на общение с друзьями — не принесут положительного результата.
  • Ориентироваться на возрастные особенности: если это младший школьный возраст — одна модель поведения, если подростковый кризис и период сепарации — другая.
  • Помнить, что сила действия равна силе противодействия: чем сильнее вы давите на ребёнка и запрещаете ему что-либо, тем более бурной будет негативная реакция и противостояние.
  • Оставаться спокойным, адекватным, надёжным взрослым. Когда в голове подростка бушует буря противоречий и эмоций, дайте ему почувствовать в вас стабильность и опору. Объясните ему, что вы принимаете и любите его, даже когда он думает, что не нуждается в этом.
  • Потакать увлечению ребёнка или нет — личное решение каждого родителя. Но ответственность за физические увечья и психологическое состояние ребёнка по-прежнему остаётся на нём.
  • Обратиться за помощью в указанных выше тревожных ситуациях.
Читайте также:
Откуда взялись квадроберы и почему движение стало популярным среди детей?Как проводят пункцию костного мозга у детей: показания, подготовка и восстановлениеДевять человек ранены за день в Белгородской области, четверо из них — дети
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Родители#Школа#Безопасность#Эксклюзив#Воспитание#Белгород#Психология#Субкультуры#Поведение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика