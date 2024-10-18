Не всегда польза: кому нужно есть меньше фруктов и почему?

В ежедневном меню человека должно быть не менее 400 граммов овощей и фруктов, не содержащих крахмал. Из них две порции должны состоять из фруктов, примерно по 100 граммов каждый. Это может быть одно яблоко, апельсин, веточка винограда весом около 200 граммов или банан среднего размера.