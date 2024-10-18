Не всегда польза: кому нужно есть меньше фруктов и почему?

Posted 18 октября, 11:34
Published 18 октября, 11:34
Modified 18 октября, 11:36
Updated 18 октября, 11:36
В ежедневном меню человека должно быть не менее 400 граммов овощей и фруктов, не содержащих крахмал. Из них две порции должны состоять из фруктов, примерно по 100 граммов каждый. Это может быть одно яблоко, апельсин, веточка винограда весом около 200 граммов или банан среднего размера.
Но следует учитывать, что не всегда избыток фруктозы в рационе может привести к образованию триглицеридов и мочевой кислоты, говорит Анна Шейфер — врач-диетолог клиники «К+31».
Людям с метаболическим синдромом, избыточным весом, сахарным диабетом II типа, неалкогольной жировой болезнью печени, подагрой и высоким уровнем триглицеридов большое количество фруктозы в организме может навредить.
Прежде чем вносить серьёзные изменения в свой рацион, необходимо проконсультироваться с врачом.