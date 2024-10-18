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Posted 18 октября, 11:34

Published 18 октября, 11:34

Modified 18 октября, 11:36

Updated 18 октября, 11:36

Не всегда фрукты несут исключительно пользу

Не всегда польза: кому нужно есть меньше фруктов и почему?

18 октября 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney
Не всегда фрукты несут исключительно пользу

Врач-диетолог рассказала, кому нужно есть меньше фруктов

Фрукты и овощи — важная часть здорового рациона, но их избыток может привести к нежелательным последствиям. Сколько именно нужно есть этих продуктов и кому стоит быть осторожнее? Сообщает издание УтроNews со ссылкой на «Лента.ру».

В ежедневном меню человека должно быть не менее 400 граммов овощей и фруктов, не содержащих крахмал. Из них две порции должны состоять из фруктов, примерно по 100 граммов каждый. Это может быть одно яблоко, апельсин, веточка винограда весом около 200 граммов или банан среднего размера.

Но следует учитывать, что не всегда избыток фруктозы в рационе может привести к образованию триглицеридов и мочевой кислоты, говорит Анна Шейфер — врач-диетолог клиники «К+31».

Людям с метаболическим синдромом, избыточным весом, сахарным диабетом II типа, неалкогольной жировой болезнью печени, подагрой и высоким уровнем триглицеридов большое количество фруктозы в организме может навредить.

Прежде чем вносить серьёзные изменения в свой рацион, необходимо проконсультироваться с врачом.

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#Валерия Колесникова#Здоровье#Россия#Сахарный диабет#Фрукты#Еда#Здоровое питание#Диетология
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